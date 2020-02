Dominic Thiem peut-il remporter un Major cette année?

Dominic Thiem peut-il déjà remporter un Chelem cette saison? L’Autrichien est probablement le joueur de tennis le plus proche des Big Three. Lors de la finale de l’Open d’Australie 2020, il a montré qu’il était prêt à rivaliser avec Djokovic, Rafael Nadal et Roger Federer, sur toutes les surfaces.

Ses améliorations sur les terrains durs ont été impressionnantes, de l’Open BNP Paribas 2019 à Indian Wells à l’Open d’Australie. Pourtant, quelque chose manque encore. Nous l’avons bien vu dans la finale de Melbourne: un fait qui met en évidence la différence entre les Big Three et tous les autres joueurs de tennis.

Thiem a remporté les deuxième et troisième sets de la finale contre Nole, mais ici, juste au moment décisif, il n’a pas pu arracher le match et l’adversaire et remporter un défi qui pourrait être gagné. Djokovic a élevé son niveau, devenant injouable, mais Thiem n’a pas eu la force de mettre fin au match et de remporter son premier Slam.

«De mon point de vue, Thiem a fait une erreur impardonnable. Après avoir perdu le premier set, les deuxième et troisième sets sont allés dans sa direction. À partir du quatrième set, Dominic a commencé à raccourcir et il a cessé de pousser. Il a diminué l’intensité et a cessé de dicter le rythme du match.

Au moment où il est redevenu agressif, mais il était trop tard. La bête s’était réveillée “, a déclaré Tony Nadal. Et en fait, c’est le résumé qui montre une fois de plus pourquoi Thiem a disputé trois finales de Slam mais n’a pas réussi à en gagner une seule jusqu’à présent.

Thiem a une grande force athlétique, une excellente technique et une intelligence tactique. Il a tout pour gagner son premier Major, et tôt ou tard cela arrivera mais il doit encore progresser d’une étape: arracher le match et l’adversaire au moment de la pression maximale, comme le font Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic.