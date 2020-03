“Dominic Thiem peut remplacer Rafael Nadal en tant que roi de l’argile”

Dans sa jeune carrière, Dominic Thiem a remporté 16 titres en simple ATP et atteint la 3e position du classement ATP le 2 mars 2020. Dans les tournois du Grand Chelem, il a atteint deux finales à Roland Garros et une finale de l’Open d’Australie.

Il a également été finaliste de l’édition 2019 des finales ATP à Londres. Son style de jeu délibéré, mais agressif, en particulier la longue reprise sur ses coups de fond, sa capacité à maintenir de longs rallyes de base et des services de top-spin ont grandement profité à son jeu sur terre battue, où il a eu le plus de succès (remportant dix de ses 16 ATP titres sur cette surface).

Il a battu de nombreux grands joueurs de terre battue sur terre battue, enregistrant quatre victoires contre Rafael Nadal à la surface. Dans une interview avec Marca, on a demandé à Toni Nadal s’il y aurait un autre joueur comme son neveu sur terre battue. “Il est difficile qu’il y en ait un autre comme Rafael Nadal.

J’ai vécu avec Bjorn Borg, qui était un monstre et ça m’a paru incroyable, mais les disques sont toujours [there] être cassé. Celui qui est le mieux placé pour remplacer Nadal est Dominic Thiem [because] il s’adapte à l’argile.

Espérons que cette année, il ne remplacera pas Rafael, cela lui permettra de gagner plus, mais j’espère que ce sera lui “- a-t-il déclaré. Le joueur autrichien a également remporté l’Indian Wells Masters 2019 et a été finaliste de l’Open de Madrid 2017 et 2018, demi-finaliste à l’Open d’Italie 2017, au Masters de Paris 2018 et à l’Open de Madrid 2019 et un quart de finaliste à l’US Open en 2018.