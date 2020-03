“Dominic Thiem peut s’améliorer davantage” – L’entraîneur de Thiem ouvre ses portes

L’as autrichien Dominic Thiem a fait un début idéal de la saison 2020 en arrêtant le finaliste en titre Rafael Nadal en quart de finale de l’Open d’Australie. Avec une victoire en demi-finale, l’humble joueur de tennis Thiem a décroché sa première place en finale de Melbourne. Et il a perdu contre le champion en titre Novak Djokovic.

Avant la suspension de l’ATP Tour, Thiem a atteint le classement le plus élevé en carrière du numéro trois mondial, et son entraîneur Nicolas Massu a déclaré qu’il y avait encore place à l’amélioration de son tennis. Et Thiem, numéro trois mondial, a de grandes chances de remporter le classement numéro un mondial.

«Je suis très positif, j’ai aimé la façon dont Dominic a expliqué. Je pense qu’il peut encore s’améliorer, il n’a que 26 ans et est le troisième au monde. Je vais essayer de faire de mon mieux, je travaille avec lui en ce moment “, a déclaré Massu sur les réseaux sociaux.

Dominic Thiem

«Je suis un gagnant et il est un gagnant et toute cette famille le soutient. Nous essayons de faire de notre mieux, bien sûr, vous êtes numéro trois dans le monde et vous aurez la chance d’être numéro un et vous devez gagner cela et travailler pour cela. “

La saison a commencé avec le monde du tennis prédisant un nouveau champion du Grand Chelem en 2020, et Thiem n’était qu’à quelques matchs de la concrétisation de cette prédiction. Mais c’est le «Melbourne King» Novak Djokovic qui décroche son 17e Slam.

Lire aussi – «J’ai googlé mon propre nom» – Dominic Thiem

«Dominic Thiem est une personne formidable» – dit l’entraîneur

Il est l’un des jeunes visages les plus prometteurs du tennis. Le frappeur dur de la ligne de base Thiem a livré des résultats florissants sur le circuit ATP, avec ses victoires en Slam contre Novak Djokovic et Rafael Nadal. Il a également remporté le plus gros titre de sa carrière à Indian Wells en battant Roger Federer en finale.

Son entraîneur a continué à chanter les louanges de Dominic Thiem et il est reconnaissant de faire partie de son équipe.

«Dominic est une personne formidable. Outre son talent et son jeu incroyables, il est une personne formidable. Et aussi sa famille, il est important d’avoir une bonne compagnie sur et en dehors du terrain. Comme nous voyageons tout le temps dans le monde, il est important d’avoir de bonnes relations », a déclaré Massu.