“Dominic Thiem peut suivre Rafael Nadal vers le haut”, déclare John McEnroe

John McEnroe pense que Dominic Thiem apprend de Rafael Nadal pour propulser son ascension dans le groupe d’élite du tennis.

Thiem a maintenant trois finales du Grand Chelem à son actif, perdant tous les trois le Nadal (deux fois) et Novak Djokovic.

Il a cependant poussé Djokovic à l’agonie de l’Open d’Australie, soulignant sa capacité à rivaliser avec les meilleurs joueurs du monde maintenant pour les plus grands titres.

Et cela, selon McEnroe, est dû à une évolution dans le même sens que Nadal a apprécié.

“Il a commencé à montrer plus de polyvalence sur le revers”, a déclaré McEnroe à l’ATP.

«Il utilise la tranche beaucoup plus et je pense qu’il la réduit également beaucoup plus et la prend plus tôt.

«Il a désormais la possibilité de rapprocher le ballon de la ligne de fond des deux côtés pour terminer les points.

«L’une des raisons pour lesquelles Rafael Nadal est toujours aussi bon est qu’il a compris comment ne pas avoir à se tenir à six, huit pieds derrière la ligne de base et à courir toute la journée pour gagner. Il peut le faire s’il le doit.

«Pour Thiem aller de l’avant, vous voulez pouvoir terminer des points et vous pouvez prendre du temps à votre adversaire si vous voulez pouvoir continuer à réussir.

“Il s’améliore à ce sujet.”

Suivez-nous sur Twitter @ T365Official et aimez notre page Facebook.