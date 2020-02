Dominic Thiem pose les yeux sur le classement de Roger Federer

Dominic Thiem, n ° 4 mondial et deuxième de l’Open d’Australie, est de retour à la maison après sa campagne de l’Open d’Australie et l’Autrichien a décidé de remplacer Roger Federer à la troisième place. “Normalement, cela devrait arriver parce que Federer a beaucoup de points à défendre”, a déclaré Thiem aux journalistes à Vienne après son retour à la maison après l’Open d’Australie.

“L’objectif principal est que je joue au niveau comme en Australie, alors cela devrait venir automatiquement avec le classement”. Bien qu’il puisse prendre la domination des Big 3 comme un revers, il se sent reconnaissant envers eux. Ces gars ont amené le tennis à un tout autre niveau », a-t-il ajouté.

«Ils m’ont aussi amené probablement à un bien meilleur niveau». «Bien sûr, ce serait ou c’était plus facile à coup sûr à une autre époque de gagner de gros titres. C’est à 100%. Mais je suis content de pouvoir rivaliser avec ces gars au meilleur niveau.

J’espère vraiment aussi que je gagnerai mon premier chelem quand ils seront encore là parce que ça compte plus ». Parlant de gagner un chelem, il a déclaré: «Il ne faut rien de plus qu’un peu de chance, de petits détails ici et là.

Peut-être que si je convertis le point de rupture dans le quatrième set, peut-être que je suis assis ici en tant que gagnant. Moi et les autres jeunes joueurs avons certainement le potentiel pour gagner un Chelem ». «Je suis très conscient et sûr maintenant que je peux jouer à un niveau très élevé pour un Grand Chelem complet. Cela me rend très confiant pour les prochains grands tournois à venir ».