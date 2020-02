Dominic Thiem prêt pour Novak Djokovic

Le rêve de Dominic Thiem s’est réalisé: l’Autrichien a vaincu son ami Alexander Zverev dans le Open d’Australie 2020 demi-finale, atteignant sa première finale du Slam australien, où il affrontera Novak Djokovic. La finale du simple messieurs sera quelque chose de nouveau, jamais connu.

Thiem et Djokovic se sont affrontés pour la première fois lors d’une finale du Slam. Timea Babos et Kristina Mladenovic sont les champions du double féminin. Ils ont battu Su-Wei Hsieh et Barbora Strycova en finale en deux sets. Mladenovic a remporté son quatrième chelem en double féminin, le troisième avec Timea Babos.

Garbine Muguruza est prête à défier Sofia Kenin en finale du simple féminin. Ce sera un match imprévisible et très intéressant à suivre. Muguruza pourra-t-il revenir au sommet? Ou Kenin gagnera-t-il son premier chelem? Cette année également, l’Open d’Australie se révèle être un grand succès pour la foule, les fans et les entreprises.

Les incendies n’ont pas perturbé le tournoi, pas plus que la nouvelle de la propagation du coronavirus. Bref, toujours une belle édition, commercialement. Parlant d’un aspect plus technique, il y a eu des moments passionnants et des moments plus décevants.

les nombreuses têtes de série féminines déjà présentes en première ronde, mais aussi les victoires sensationnelles de Roger Federer avec Millman et Sandgren, et les performances surprenantes de Sofia Kenin et Dominic Thiem. Êtes-vous prêt pour les deux derniers jours du tournoi?