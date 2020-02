Dominic Thiem prononce un discours émotionnel après la défaite de l’Open d’Australie à Novak Djokovic

Dominic Thiem n’a pas réussi à lever son premier Grand Chelem contre Novak Djokovic. Djokovic a remporté son 8e Open d’Australie en battant l’Autrichien 6-4, 4-6, 2-6, 6-3, 6-4. Le match n’a duré qu’une minute de moins de 4 heures.

Thiem a fait un effort monumental dans le but de détrôner Djokovic, mais a été devancé par un champion chevronné.

Dominic Thiem tombe juste à court

Thiem a joué deux semaines de tennis merveilleux à l’Open d’Australie 2020. Malheureusement pour lui, il n’a tout simplement pas pu franchir à nouveau la dernière étape.

Djokovic a commencé le match mieux des deux, servant 80% des premiers services impressionnants. Cela semblait être une longue nuit pour l’Autrichien avec Novak si dominant.

Cependant, l’élan s’est déplacé dans le deuxième set lorsque Thiem a égalisé le match et a également remporté le troisième. Il était en contrôle, jusqu’à ce que Djokovic, de manière typique, fasse un retour après avoir regardé en bas et en dehors.

Ce fut une défaite déchirante pour Dominic Thiem. Il s’agit de la troisième finale du Grand Chelem qu’il a perdu après deux finales à Roland Garros au cours des deux dernières années. Il est en effet difficile de battre deux des joueurs les plus dominants sur leurs surfaces préférées.

Surtout si c’est pour votre première victoire en Slam.

Un beau discours après sa perte

Thiem dans son discours d’après-match était toujours aussi chic et galant qu’il a félicité Novak pour son 8e titre de l’Open d’Australie.

«Je voudrais bien sûr commencer par un énorme bravo à Novak, une réussite incroyable. Et aussi à toute votre équipe. irréel ce que vous faites pendant toutes ces années. “

Thiem a également mentionné Roger Federer et Rafael Nadal, les appelant “deux autres gars”, avant de féliciter le trio pour avoir élevé le niveau du tennis.

“Vous et deux autres gars, je pense que vous avez amené le tennis masculin à un tout autre niveau, et je suis vraiment fier et heureux de pouvoir concourir en ces temps et cette période de tennis. Eh bien, je suis tombé un peu court aujourd’hui mais j’espère que je pourrai bientôt me venger. Bravo et bravo. ”

L’Autrichien a également parlé de choses plus graves comme le feu de brousse.

«Il est très difficile de vivre ou de vivre ce magnifique pays. Je pense donc que l’Open d’Australie a été une grande distraction (sic), mais j’espère toujours que l’Australie, je veux dire, c’est si beau, si étonnant tous les gens qui sont affectés par la vie sauvage, les animaux qui sont affectés qu’ils se remettent très bientôt , et une catastrophe comme celle-ci ne se reproduira plus. »

Et enfin, le finaliste a remercié tous les fans pour leur soutien à l’événement et aussi les personnes derrière le tournoi.

«J’ai connu un tel soutien tout au long de ces deux semaines. Merci à tous ceux qui viennent à l’événement, qui l’organisent. Je veux dire, je pense que c’est l’un des meilleurs événements dans tous les sports et, je veux dire, dans le monde entier en général. C’est un plaisir absolu d’être ici. »

«J’attends déjà avec impatience l’année prochaine et merci à tous ceux qui le permettent et qui viennent nous soutenir. Je vous remercie.”

Thiem a certainement gagné de nouveaux fans avec son affichage sur le terrain et son comportement après le match. Bien qu’il ne soit pas tout à fait là aujourd’hui, il semble certain de remporter des titres majeurs à l’avenir.