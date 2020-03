Dominic Thiem réagit à l’annulation d’Indian Wells et de Miami

Le n ° 3 mondial Dominic Thiem a quitté les États-Unis et est retourné en Autriche après l’annulation des Masters à Indian Wells et Miami. L’Indian Wells Masters a été annulé dimanche en raison de l’épidémie de coronavirus, tandis que le Miami Masters a été annulé jeudi.

“Malheureusement, nous devons conclure et partir sans jouer de tournoi ici aux États-Unis! Je suis désolé pour tous les fans et les personnes qui ont travaillé dur toute l’année pour rendre ces tournois spéciaux et uniques”, a déclaré Thiem dans un message sur Twitter. .

Peu de temps après l’annulation officielle du Miami Masters, l’ATP a annoncé une suspension de six semaines du circuit professionnel masculin. L’ATP a déclaré dans sa déclaration que ce n’était pas une décision facile à prendre, mais ils estimaient que c’était la bonne chose à faire après que l’Organisation mondiale de la santé (OMS) ait déclaré le coronavirus une pandémie.

“Pour le moment, nous devons accepter la décision et faire de notre mieux pour garder tout le monde en bonne santé et en sécurité! J’ai déjà hâte de frapper à nouveau des balles et je vous tiendrai au courant dès que j’aurai des nouvelles!” Ajouta Thiem.