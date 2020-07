Dominic Thiem remet le prix Adria Tour de Novak Djokovic à un organisme de bienfaisance

Dominic Thiem fera un don de la première édition de l’Adria Tour à Belgrade. Le père et entraîneur de Dominic, Wolfgang, a déclaré que Novak Djokovic n’avait rien fait de mal lors de l’organisation de la tournée d’Adria, sans aucune mesure stricte de distanciation sociale en Serbie ou en Croatie au cours de ces deux week-ends.

Thiem a remporté neuf matchs sur 13 en 2020, ne jouant pas à son meilleur à l’ATP Cup et à Rio de Janeiro, mais réalisant un match A à Melbourne. L’Autrichien a atteint sa troisième finale majeure à l’Open d’Australie, battant Gael Monfils, n ° mondial.

1 Rafael Nadal et Alexander Zverev pour affronter Novak Djokovic. Donnant absolument tout, Thiem avait deux sets à une avance contre le septuple champion, seulement pour tomber en cinq sets passionnants et rester à l’écart de la couronne majeure.

Comme les autres joueurs, Thiem a dû rester à la maison depuis début mars en raison du coronavirus, jouant sept matchs en Autriche et façonnant sa forme avant le Tour Adria à Belgrade. Novak Djokovic avait réuni Alexander Zverev, Grigor Dimitrov, Dominic Thim, Dusan Lajovic, Filip Krajinovic et d’autres joueurs dans la capitale serbe, organisant l’événement dans son centre de tennis et rassemblant des foules samedi et dimanche.

Thiem s’est avéré être le joueur à battre, marquant quatre victoires et soulevant le magnifique trophée dimanche soir, après une victoire acharnée de 4-3, 2-4, 4-2 sur Filip Krajinovic en 76 minutes. Les deux joueurs ont converti deux chances de pause sur quatre et le rival le mieux classé a pris le dessus dans les moments décisifs, rivalisant à un niveau élevé dans le set final pour franchir la ligne d’arrivée et conclure une semaine parfaite.

Dominic a tenu à 15 ans lors du premier match avant que Filip ne décroche un as pour une prise d’amour.

Thiem a repoussé une chance de pause dans le troisième match avec un as sur la ligne T, avec Krajinovic égalisant le score à 2-2 avec un vainqueur de la volée quelques minutes plus tard.

Les deux joueurs ont bien servi dans les matchs cinq et six pour atteindre un bris d’égalité que Thiem a remporté 7-2 grâce à un revers tonitruant sur la ligne gagnante qui l’a envoyé devant. Krajinovic a sauvé une chance de pause au début du deuxième set avec un point astucieux au filet, récupérant son jeu et gagnant une pause à 2-1 lorsque Dominic a pulvérisé une erreur de coup droit.

L’Autrichien est revenu à 15 avec un coup droit pour réduire le déficit, mais a réussi une double faute dans le prochain match et a remis le set au Serbe. Tout recommencé dans le match décisif, Dominic Thiem n’a perdu qu’un point derrière le tir initial du set numéro trois, volant le service de Krajinovic dans le troisième match et se tenant à 15 à 3-2 pour devenir le champion.