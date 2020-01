Dominic Thiem remporte Rafael Nadal à l’Open d’Australie 2020

Il y a des jeux qui méritent d’être rappelés, non seulement pour le spectacle sportif qu’ils proposent, mais pour l’influence qu’ils peuvent avoir sur tous ceux qui le voient et le tournant qu’ils peuvent marquer dans le tennis. Le duel entre Raphael Nadal et Dominic Thiem en quart de finale de Open d’Australie 2020 Il est l’un d’eux et même avant de commencer, il a prédit de fortes émotions. Les Espagnols et les Autrichiens entretiennent une rivalité intime développée, principalement, sur terre battue, mais les deux ont montré qu’ils peuvent élever l’épopée à un statut supérieur également en dur. Après la rencontre à l’US Open 2018 qui a fait vibrer le monde, la planète a de nouveau respiré le tennis avec un match passionnant qui a opté pour le côté de Dominic Thiem 7-6 (3) 7-6 (4) 4-6 7-6 (6) et entre en demi-finale du tournoi où il jouera avec Alexander Zverev.

La rencontre était une ode au tennis dès le premier point. Il y avait une lutte intrinsèque pour acquérir l’initiative et déplacer le rival, mais les défenses étaient aussi efficaces que la précipitation de l’une et de l’autre. Le ballon était vivant et les deux en ont profité dans le première manche Être très agressif. L’égalité était absolue, mais c’est Rafa qui a frappé le premier, avec une interruption de service au huitième match. Cependant, il n’allait pas être si facile de résoudre une partie si intense et uniforme, et Thiem s’est avéré avoir ces intangibles des grands champions, émergeant comme un phénix. Il a sauvé un ballon contre et a fait le contre-break. Cela a provoqué un énorme afflux moral qui l’a conduit à des explosions dans les jeux suivants, jusqu’à ce qu’il atteigne le bris d’égalité. Là, de petits détails ont décanté l’équilibre de la partie autrichienne, impériale dans les moments de pointe tandis que Nadal est tombé un peu à court dans ses tirs au volant.

Ce fut un coup dur pour les Baléares, mais il a continué à jouer avec la même intensité. Le jeu est devenu un peu sanglant, les deux ont cherché plus fréquemment des changements de rythme et le duel est entré dans une nouvelle scène tout aussi vibrante et uniforme. Encore une fois, c’est Nadal qui a profité de la seconde partielle, atteignant la position 4-2. Sa position retardée au reste n’était pas aussi efficace que d’habitude, mais il a réussi à déranger un Thiem qui était toujours extrêmement inspiré. L’Autrichien s’est mis sur la bonne voie dès qu’il a pu, a grimpé dans le filet efficacement et n’a eu aucun trou dans son jeu, avec une agressivité sur le dos difficilement comparable à celle d’un autre joueur. Rafa avait une option pour prolonger son avantage lors du septième match, mais n’a pas pu générer une balle de rupture.

Thiem est sorti renforcé et a fait des miracles dans un huitième match dans le score égalisé à nouveau. Duel sur une tombe ouverte jusqu’à ce que vous atteigniez un bris d’égalité où Rafa a fait une erreur enfantine avec une volée de revers au deuxième point. C’était un trop gros frein pour descendre 0-4, et bien qu’il ait réussi à l’équilibre, Dominic a volé aux points clés et s’est placé dans une situation idéale pour le triomphe final. Les alarmes dans la boîte de Rafa étaient brûlantes et la réaction attendue était progressive grâce au bon travail de Thiem. L’égalité s’est maintenue troisième série et il a fallu attendre le dixième match de la même chose quand il y avait la pause attendue par tout le numéro un mondial, qui a crié au ciel de Melbourne en précisant qu’il vendrait sa peau très chère. Il a fait un changement tactique intéressant pendant le match, les Baléares, obtenant davantage sur la piste à soustraire, et a alterné sa position pendant les matchs successifs.

Dans la quatrième manche il y a eu un autre de ces moments qui peut déterminer l’avenir d’une fête. Nadal a grandi et a eu trois balles de break lors du deuxième match. Il a fait un authentique exercice d’évasion de l’Autrichien, qui s’est énormément renforcé au niveau moral et a ouvert l’écart dans le tableau de bord lors du prochain match. Il a émergé avec son meilleur tennis et Rafa est resté sans réponse, tirant fierté de continuer à reconstruire. Cependant, un désavantage minimal pour un dominicain impérial semblait être fatal et insoluble. Jusqu’à l’arrivée du dixième match, celui dans lequel le système nerveux peut être incontrôlé pour voir qu’il est pris pour gagner l’un des meilleurs de l’histoire. Une double faute et trois erreurs de droite résultant du désespoir de se débarrasser de la pression ont assaisonné la pause en faveur de l’Espagnol qui a équilibré le score à cinq.

Troisième bris d’égalité du jeu et les nerfs à la surface chez les deux joueurs. Mettre une balle à l’intérieur était un problème généré au contraire et les cadeaux de chaque côté ont été suivis jusqu’à ce que Thiem ait pu ouvrir un écart et mettre 5-2, atteignant pour récupérer une balle après être tombé au sol au milieu du point. Raphael Nadal Il s’est accroché aux derniers espoirs en gagnant ses deux services et en faisant de nouveau pression sur son adversaire. Thiem est redevenu une proie pour les nerfs, manquant un droit clair avec sa première balle de match, tandis que dans la seconde il s’est éloigné grâce à l’œil de faucon. Mais je n’allais plus. Dominic Thiem a obtenu ce qui semblait impossible et a récolté le laissez-passer pour les demi-finales de Open d’Australie 2020 Dans un match mémorable.

