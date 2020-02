Dominic Thiem renverse Novak Djokovic pour aller de l’avant

Perdant sa concentration et son élan dans les phases finales du deuxième set, Novak Djokovic a subi deux pauses au début du troisième set pour envoyer Dominic Thiem devant, l’Autrichien faisant tout pour contrôler le rythme et forger deux sets à un avantage, se déplaçant un ensemble loin de la première couronne majeure.

Avec l’élan de son côté, Thiem a obtenu une chance de pause au début du troisième set après avoir forcé une erreur de Djokovic, le gaspillant avec un coup droit terrible au filet à partir d’une position idéale. Au deuxième point de rupture, Novak a pulvérisé une erreur de revers pour envoyer le rival en tête tôt, luttant pour trouver le rythme dès le premier set et garder les balles sur sa raquette.

Servant à confirmer la pause, Dominic a décroché un autre coup de fond profond et puissant pour tirer une erreur du rival et repousser une chance de pause, peignant la ligne avec son coup droit au point suivant et a ramené le match à la maison avec un gagnant de service pour se déplacer 2-0 vers le haut.

Un coup de revers sur la ligne offrait plus de chances de pause à un Autrichien inspiré dans le troisième match, saisissant le deuxième après une rapide erreur de coup droit de Djokovic pour se retrouver 3-0 devant, volant le service du champion en titre trois fois de suite.

Le fantastique vainqueur du lob à 30-30 dans le quatrième match a éloigné les ennuis de Thiem, dynamitant un autre as pour sécuriser le jeu et augmenter l’avantage. Djokovic a tenu avec un vainqueur du revers pour obtenir son nom sur le tableau de bord si tard dans le set, dans l’espoir de réduire le nombre d’erreurs et d’avoir des chances sur le retour dès que possible avant que le set ne disparaisse loin de lui.

Ne mettant jamais un pied de côté, Dominic a décroché un as et un revers en bas de la ligne pour remporter le sixième match, remportant sept des huit derniers matchs et créant un avantage de 5-1, forçant Novak à servir pour rester dans le set.

Le Serbe a tenu avec facilité pour prolonger le set et a créé une chance de pause dans le prochain match, nié par Thiem qui a converti le quatrième point de set lorsque le coup droit de Djokovic a trouvé le filet, se rapprochant de son meilleur titre en carrière.