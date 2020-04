Dominic Thiem révèle ce qui le motive à continuer de travailler dur

L’Autrichien Dominic Thiem révèle ses meilleurs souvenirs et expériences le motivent à travailler dur pour qu’il puisse atteindre plus de ses objectifs. Thiem, 26 ans, est un triple finaliste du Grand Chelem et il jouit actuellement d’un classement de carrière de No.

3 dans le monde. De plus, l’Autrichien n’a pas réussi à tout gagner à la finale Nitto ATP l’année dernière alors qu’il a été devancé par Stefanos Tsitsipas lors d’une finale à suspense.

Mais Thiem est toujours 16 fois champion de l’ATP et son plus grand titre est venu au Indian Wells Masters l’année dernière.

L’ATP a suspendu le Tour jusqu’au 13 juillet au moins en raison de l’épidémie de coronavirus et les joueurs devront trouver un moyen de rester motivé en ces temps difficiles. “Bonjour! Je vais bien! Bien sûr, la situation est complètement nouvelle.

Mais j’essaie d’en tirer le meilleur parti “, a déclaré Thiem à Red Bull.” Je me motive chaque jour avec des objectifs que j’ai encore. Mais aussi avec les plus belles et meilleures expériences que j’ai eues sur le court de tennis. “La dernière expérience incroyable à l’Open d’Australie n’était pas si longue.

Je me motive avec de telles expériences. “C’est extrêmement important pour moi car c’est le seul moyen de s’entraîner à 100% tous les jours.” Si la saison reprend, il est prévu de la prolonger en novembre et décembre.

“Bien sûr, cela a un impact énorme sur le reste de ma saison – mais c’est la même chose pour tout le monde sur le Tour. Cela signifie que tout le monde doit s’adapter”, a déclaré Thiem. “Nous devons attendre et voir quand cela recommencera. Ensuite, mon équipe et moi verrons comment nous pouvons nous préparer de manière optimale et planifier le reste de la saison.”