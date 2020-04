Dominic Thiem riposte contre l’ancien entraîneur Gunter Bresnik

La star du tennis autrichien Dominic Thiem a riposté à Gunter Bresnik après que son ancien entraîneur l’ait appelé lui et son père Wolfgang, affirmant que la famille Thiem n’était pas juste envers lui. La relation entre Thiem, 16 fois champion de l’ATP, et l’entraîneur Bresnik semble avoir été endommagée au début de l’année dernière, car Bresnik se lasserait de parcourir le circuit.

En avril 2019 – deux mois après avoir ajouté le champion des Jeux olympiques d’Athènes, Nicolas Massu, à son équipe d’entraîneurs – l’Autrichien a confirmé que lui et Bresnik s’étaient séparés après 15 ans de collaboration. “Chaque jour, je réalise de plus en plus à quel point ils étaient injustes avec moi.

Je ne comprends toujours rien », a déclaré Bresnik à APA, comme l’a révélé Essential Sports. “L’honnêteté, la loyauté, les valeurs… il n’y avait pas beaucoup d’adhérence. Si je dois tout à quelqu’un, je ne peux pas traiter avec lui de cette façon.

Wolfgang (Thiem) serait un entraîneur de club à Seebenstein et Dominic serait un futur joueur. “Il n’a pas fallu longtemps pour que le deuxième finaliste de l’Open de France Thiem réponde car le numéro 3 mondial était déçu après avoir entendu les commentaires de son ancien entraîneur.

“C’est décevant, qu’il blâme toujours ma famille et moi en public pour une raison quelconque après avoir travaillé avec succès pendant tant d’années”, a déclaré Thiem à APA, comme l’a révélé Jannik Schneider. “Quand il se plaint d’un manque de respect, et dit que je lui dois tout, et suggère sérieusement que j’aurais été un joueur des Futures sans lui, je dois lui demander s’il a développé des illusions de grandeur.”

Et s’il – à l’inverse – il manque complètement de respect pour mon père et moi. “La star du tennis autrichienne a également souligné que Bresnik savait très bien pourquoi la collaboration avait pris fin:” Je ne me suis pas séparé de lui sans raison. Bresnik connaît les raisons et pour le moment je ne les rendrai pas publiques. ”