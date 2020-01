Dominic Thiem rompt avec Thomas Muster deux semaines plus tard

“Ce n’est rien de personnel, juste professionnel. Nous ne sommes pas connectés. Nous avons mis fin à notre relation de travail. Nous ne nous sommes pas intégrés. C’est aussi simple que ça. C’est juste du travail. Nous nous sommes entendus personnellement et nous l’avons dit au début: si quelque chose ne va pas, nous on va se dire. ” C’est ainsi que Dominic Thiem a mis fin à l’un des liens professionnels les plus fugaces dont on se souvienne. L’Autrichien et son compatriote Thomas Muster ne collaboreront plus ensemble.

.