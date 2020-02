Dominic Thiem se bat pour remporter le deuxième set contre Novak Djokovic

Jouant dans sa troisième finale majeure et la première à l’extérieur de Roland Garros, Dominic Thiem a égalisé le score contre Novak Djokovic après avoir pris le deuxième 6-4. L’Autrichien avait plus de vainqueurs que le Serbe et a bien dompté ses tirs pour mettre Djokovic sous pression et le briser deux fois, assez pour un set et plus de drame dans la première finale majeure de la saison.

Thiem a pulvérisé une erreur de revers au début du deuxième set, permettant à Djokovic de rester amoureux et de continuer là où il était parti à la fin du premier. Devant répéter ce niveau pour rester en contact, Dominic a décroché un as dans le deuxième match pour une prise convaincante, espérant créer des dégâts au retour dans les deux prochains matchs.

Un vainqueur parfait de revers lui a envoyé 30-15 dans le troisième match, démenti par un vainqueur de coup droit de Novak qui a réussi une double faute pour offrir une chance de pause à son rival. Dominic a envoyé un revers large pour rater une grande opportunité, en créant une autre que Djokovic a sauvée avec un courageux vainqueur avant un coup droit lâche qui a donné à l’Autrichien une troisième chance de faire une pause.

Le doublé serbe a encore commis une faute pour donner le service, se retrouvant 2-1 à terre et perdant un peu de terrain dans ces moments-là. Ayant désormais un avantage clair sur le terrain, Thiem a tenu à 15 pour cimenter la pause et se déplacer 3-1 devant, remportant huit des neuf points au service jusqu’à présent dans le deuxième set.

Face à un point de rupture dans le sixième match après une autre double faute, Dominic a critiqué un vainqueur du coup droit pour sortir de prison, délivrant une prise significative et restant une pause. Le champion en titre a tenu à 15 avec un coup droit gagnant dans le septième match restant dans un déficit de pause et cherchant cette pause nécessaire à la fin du set.

Djokovic a obtenu un point de rupture dans le prochain match suite à un revers faible de Thiem, le convertissant grâce à un autre tir large de l’aile gauche de Dominic pour égaliser le score à 4-4 et gagner un coup de pouce massif. Un coup de pied en désordre de Djokovic offrait deux occasions de pause à Thiem dans le neuvième match, l’Autrichien convertissant le premier après un terrible coup droit de Novak pour se déplacer à nouveau devant et servir le set à 5-4.

Sans aucun signe de nervosité, Dominic a tiré un coup droit sur le vainqueur de la ligne pour trois points de set, convertissant le deuxième pour égaliser le score global à 1-1 après une heure et 41 minutes.