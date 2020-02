Dominic Thiem se rapproche de Roger Federer après s’être battu contre Jaume Munar

Lundi, Dominic Thiem entrera dans le top 3 pour la première fois de sa carrière, Roger Federer sautant toute l’action jusqu’en juin après une opération au genou, perdant 500 points qu’il a remporté à Dubaï l’année dernière. L’Autrichien passera devant le Suisse sur la liste de classement ATP en direct vendredi soir s’il atteint la demi-finale de l’ATP 500 à Rio de Janeiro, atteignant les quarts avec un 6-7, 6-3, 6 serré -4 triomphe sur Jaume Munar en deux heures et 41 minutes!

La tête de série a quelques petits problèmes au genou et n’a pas joué à un niveau élevé dans les deux premiers matches, abandonnant le set d’ouverture contre l’Espagnol avant de revenir d’une panne dans le deuxième, scellant l’affaire avec une pause tardive dans le décider d’avancer dans les huit derniers.

Thiem a battu Munar à Barcelone au cours des années consécutives et l’Espagnol était là pour le défier dans le premier set à deux reprises, faisant un pas en avant pour saisir le premier match ici à Rio avant de terminer du côté des perdants après une conclusion passionnante.

Dominic a eu 40 vainqueurs et 43 fautes directes, Jaume ajoutant 20 vainqueurs et 18 fautes directes, restant en contact avec son coup droit et poussant le numéro mondial. 4 aux limites tout le temps. Les deux joueurs ont eu huit chances de pause et l’Autrichien a offert un meilleur tennis au moment le plus important, repoussant six et gagnant cinq pauses pour franchir la ligne d’arrivée en premier et rester sur la trajectoire du titre.

Rien ne pouvait les séparer dans le premier match qui a duré plus d’une heure, avec un arrêt de balle de Munar et deux de Thiem pour atteindre un bris d’égalité que Jaume a réclamé 7-5 suite à une erreur de revers de Dominic, faisant un grand pas vers la carrière. -la meilleure victoire.

Avec l’élan de son côté, Munar a pris une pause tôt dans le deuxième match du deuxième set lorsque Thiem n’a pas réussi à envoyer une volée sur le filet, mais a perdu son service à 15 dans le prochain match pour garder Roland Garros et l’Australien. Finaliste ouvert vivant.

Dominic a tenu à l’amour dans le quatrième match et a pris une autre pause dans le prochain match lorsque Jaume a commis une double faute. Avec l’avantage de son côté, Thiem a réalisé la troisième pause à 5-3 pour clôturer le set avec style et devenir le favori devant le décideur.

Là, il a sauvé deux occasions de pause au premier match et a progressé de 4-2 lorsque Munar a marqué un coup droit au sixième match. Pas prêt à abandonner, l’Espagnol a forcé une erreur de l’Autrichien pour tirer la pause et ramener le déficit à 4-3 avant les moments décisifs de la rencontre.

Le jeune a renvoyé un vainqueur du coup droit droit à 15 à huit matchs, nivelant le score à 4-4 et servant à rester dans le match deux matchs plus tard. Faisant de son mieux pour éviter un éventuel bris d’égalité, Thiem a créé une balle de match avec un vainqueur du coup droit, refusée par un courageux vainqueur de Munar qui a dû accepter la défaite lorsque Dominic a placé un vainqueur du revers sur la deuxième balle de match qui l’a propulsé dans la trimestres.