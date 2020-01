Dominic Thiem se rapproche pour étourdir Rafael Nadal

N ° mondial 5 Dominic Thiem a deux sets pour aimer l’avantage sur le no. 1 Rafael Nadal en quart de finale de l’Open d’Australie, prenant les deux sets au tie-break après une bataille épique. Dans le set numéro deux, Rafa a perdu une pause comme dans le set d’ouverture, sauvant un point de set dans le 12e match mais perdant le tie-break pour se retrouver au bord de la défaite.

Ils ont encore eu plus de vainqueurs que d’erreurs directes, se poussant les uns les autres et avec l’Autrichien comme le joueur le plus fort quand cela comptait le plus, se rapprochant de la ligne d’arrivée et de l’une de ses plus grandes victoires en carrière.

Un vainqueur du coup droit a assuré le match d’ouverture du deuxième set pour Thiem, Nadal offrant une prise confortable à l’amour pour égaliser le score à 1-1, désireux de rester au niveau avec un adversaire inspiré. De 30-0, l’Autrichien a récolté quatre points au service dans le troisième match pour rester en tête, tirant des erreurs de Nadal qui n’a pas pu créer de chances de pause.

Quatre points rapides ont mené Rafa vers une autre prise d’amour, cherchant à laisser cette ouverture derrière et à créer des dégâts au retour dès que possible. Le cinquième match lui a offert trois occasions de pause suite à un vainqueur du coup droit, couvrant bien le terrain et forçant la frappe maladroite de Thiem qui a tiré une double faute pour perdre le service à l’amour et pousser Nadal devant.

Contrairement au premier set, Rafa a confirmé la pause avec un coup droit, ouvrant un avantage de 4-2 et espérant plus de la même chose dans le reste du set. Sur un coup, Thiem a repris le dessus sur l’amour au huitième match après une double faute coûteuse de Nadal qui a complètement perdu le terrain, perdant le prochain match à l’amour après une erreur de revers et servant à rester dans le set dans le dixième match.

L’Espagnol a tenu avec un as pour prolonger le set et Dominic a ramené un autre match à la maison pour prolonger l’avance à 6-5. L’Espagnol a repoussé un point de set avec un coup droit sur le vainqueur de la ligne, clôturant le match avec un point direct en crosscourt et établissant un tie-break où la pression était sur ses épaules.

De 4-0 à la baisse, Nadal est revenu à 4-4 avant de jouer un faible tir au drop au dixième point que Thiem a attrapé et est devenu un vainqueur en coup droit et un avantage de 6-4. Un cordeau chanceux a aidé Dominic à tirer un vainqueur du coup droit au 11e point et à déplacer deux sets à aimer, faisant un autre grand pas vers la première victoire sur Rafa aux Majors.