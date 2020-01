“Dominic Thiem sera le numéro 1 mondial”

L’ancien joueur de tennis autrichien et capitaine de la Coupe ATP, Thomas Muster, a accordé une interview à Servus TV, où il appréciait les options de son équipe pour faire quelque chose de grand dans cette compétition. De plus, il a parlé du niveau actuel de Dominic Thiem et s’il aurait pu le battre pendant son temps en tant que joueur professionnel.

«S’il maintient ce niveau, il deviendra tôt ou tard le numéro un mondial. Il a déjà disputé les finales du Grand Chelem et je pense que son heure viendra. Je ne sais pas quand, mais je le crois. C’est un gars adorable et très cher à tous ses collègues “- a déclaré l’ancien numéro un mondial.

“Nous avons une équipe pour faire une bonne Coupe ATP. Peut-être qu’il y a des équipes plus complètes que la nôtre, mais nous nous battrons pour que l’objectif atteigne la finale.” Le joueur autrichien a atteint la finale à l’Open de France 2018 et 2019, s’inclinant face à Rafael Nadal à deux reprises.

En 2019, il a battu Roger Federer pour remporter son premier titre ATP Masters 1000 à Indian Wells. Thiem a également été victorieux sur les courts de Barcelone et Pékin avec respectivement des victoires sur Daniil Medvedev et Stefanos Tsitsipas en finale.

Pendant ce temps, la mère de Thiem, Karin, a parlé des chances du NextGen en 2020: “Un nouveau vainqueur du Grand Chelem pourrait-il arriver l’année prochaine, peut-être Dominic? “J’espère que oui. Je pense que la prochaine génération devient de plus en plus forte et je pense aussi comme Dominic que nous verrons un nouveau champion Grandslam en 2020. Qui ce sera?”