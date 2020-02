Dominic Thiem surmonte à nouveau le début bégayé à l’Open de Rio, mais «tout ce qui compte, c’est la victoire»

Pour le deuxième match consécutif, l’ancien champion Dominic Thiem a eu besoin de trois sets pour rester en vie à l’Open de Rio.

Le meilleur favori a dû tenir la distance contre le wildcard local Felipe Meligeni Alves au premier tour au Brésil plus tôt dans la semaine et jeudi, le qualificatif Jaume Munar l’a également poussé à fond au deuxième tour.

Cette fois, l’Autrichien a eu besoin de deux heures et 41 minutes pour remporter une victoire de 6-7 (5-7), 6-3, 6-4 sur Munar.

Un coup pour vous faire 🤤 @ ThiemDomi #RioOpen

– Tennis TV (@TennisTV) 21 février 2020

Pour être juste envers Thiem, son adversaire espagnol a sauvé trois points de rupture dans le premier set et a ensuite devancé le bris d’égalité.

Munar a maintenu cet élan dans le deuxième set alors qu’il battait dans le deuxième match, mais le numéro 4 mondial a riposté fortement alors qu’il cassait trois fois pour le niveler tandis que deux pauses dans le décideur ont permis de gagner.

“Tout ce qui compte, c’est la victoire”, a déclaré Thiem à ATPTour.com. “C’est ce que j’ai fait aujourd’hui. Je me battais très bien du premier au dernier point. C’est ce dont je suis fier aujourd’hui et c’est ce que je prends [to the next round]. Demain est un autre jour.”

Il a ajouté: «Je me sentais un peu serré au début et je pense que quand j’étais sur un set et qu’une panne a chuté un peu de pression, puis j’ai augmenté un peu mon niveau.

«Quand j’ai fait une pause de 1-2 dans le deuxième set, j’ai senti ce petit coup de pied traverser mon corps et j’ai pu élever mon niveau et à partir de ce moment j’ai mis un peu plus d’énergie et j’ai pu tourner le correspondre autour. “

Il affrontera Gianluca Mager dans les huit derniers après que le qualificatif italien a battu le portugais Joao Domingues 6-3, 7-6 (7-5)

Le deuxième tête de série Dusan Lajovic s’est effondré alors que le Serbe a été éliminé par Lorenzo Sonego avec l’Italien gagnant 7-6 (7-5), 7-6 (7-5) pour affronter Borna Coric, cinquième tête de série, qui a battu le joker brésilien. Thiago Seyboth Wild 6-3, 1-6, 7-6 (7-5).

