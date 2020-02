Dominic Thiem valorise Open Australia 2020 et parle de Mladenovic

Maison douce maison. C’est le sentiment qui semble avoir inondé Dominic Thiem à son retour en Autriche, ou du moins, qu’il a transmis lors de la conférence de presse donnée à Vienne après son retour d’Australie. Avec les échos de Open d’Australie 2020 résonnant toujours et le sentiment qu’il était très proche de pouvoir couper le domaine de Big3 en Grand Chelem, l’actuel numéro 4 mondial voulait être positif et voir le verre à moitié plein, en plus d’être très proche et même de parler de sujets privés, tels que sa récente rupture avec Kristina Mladenovic, qui ne semble pas avoir affecté sa concentration sur la piste.

– Sensations après le tournoi. “Cela fait deux semaines épuisantes, je n’ai fait que dormir dans l’avion”, a-t-il dit en riant avant de faire un bilan de tout ce qui s’est passé. “Tout ce qui s’est passé était très positif, je pense que j’ai fait un grand tournoi, j’ai réussi à faire un saut qualitatif et à me rapprocher de mon grand objectif, qui n’est autre que de remporter des titres du Grand Chelem. Je reçois des choses très positives de l’Australie parce que je sens que je n’ai pas eu de hauts et de bas, mon intensité et ma concentration n’ont pas baissé à aucun moment, quelque chose qui aurait été différent dans le passé. Je sens que je peux continuer à m’améliorer et je vais travailler pour ça, parce que je veux arrondir des performances comme ça avec le titre ”, a-t-il déclaré. .

-Que s’est-il passé avec Thomas Muster. Beaucoup de choses ont été écrites sur la raison d’une rupture aussi brusque entre les deux Autrichiens, et après que le père de Dominic ait fait la lumière sur la question, le joueur lui-même n’a pas éludé le problème. “Tout était plus simple que vous ne le pensez. Nous avons tous deux fait face à cela comme un test pour voir si cela fonctionnait, et nous nous sommes vite rendu compte que nous ne nous entendions pas en tant que joueur et entraîneur. Nous avons compris les choses différemment et avons convenu d’arrêter le plus tôt possible. Il n’y a eu aucun problème “, at-il dit.

02/04/2020 08:02



-Rupture avec Kristina Mladenovic. Ils faisaient partie des couples du circuit et semblaient avoir un rapport total, mais l’amour a éclaté il y a quelques mois. Jusqu’à présent, personne n’avait parlé et Thiem a confirmé la nouvelle. “Je ne recherche pas activement de partenaire même si je ne ferme rien non plus. Une copine implique engagement, temps et concentration. Je suis sûr qu’à l’avenir, vous verrez une fille me soutenir à nouveau dans les gradins”, a-t-il déclaré en riant.

Dominic Thiem Il a signalé son absence au tournoi de Buenos Aires auquel il était inscrit, mais il aura des contacts avec la terre battue d’Amérique latine car il jouera le tournoi à Rio de Janeiro. Par la suite, il partira pour la Californie pour se préparer au 1000 Indian Wells 2020 Masters, où il défendra le titre remporté l’an dernier. Il y a de grandes attentes pour cette saison et ce que l’Autrichien peut réaliser.

