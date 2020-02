Dominic Thiem veut dépasser Roger Federer dès que possible et devenir n ° 3

N ° mondial 4 et le finaliste de l’Open d’Australie Dominic Thiem seront de retour en action la semaine prochaine lors de l’ATP 500 à Rio de Janeiro, menant le peloton devant Dusan Lajovic, Cristian Garin et Guido Pella après les retraits de Matteo Berrettini et Diego Schwartzman.

L’Autrichien a décidé de sauter l’événement ATP 250 de cette semaine à Buenos Aires où il avait remporté le titre par le passé, prenant plus de temps hors du terrain et s’entraînant à domicile à Vienne avant de se rendre à Rio de Janeiro. Thiem a commencé l’entraînement dimanche dernier, travaillant sur sa forme physique et avec Marko Andrejic et Dennis Novak comme partenaire d’entraînement.

Nicolas Massu a rejoint l’équipe à Rio de Janeiro et ils y chercheront le premier titre depuis 2017, perdant lors du premier tour il y a un an et espérant gagner suffisamment de points pour dépasser Roger Federer sur la liste ATP et devenir le numéro un mondial.

3 pour la première fois de sa carrière. Après un démarrage lent à la Coupe ATP, Thiem a battu le numéro un mondial. 1 Rafael Nadal en route vers la finale de l’Open d’Australie, menant 2-1 contre Novak Djokovic mais finissant toujours du côté des perdants lors de sa troisième finale majeure, la première à l’extérieur de Roland Garros.

Revenant à son terre battue bien-aimée, Thiem devrait être le favori pour le titre la semaine prochaine, surtout s’il produit du tennis qui l’a mené vers la finale à Melbourne. Le double finaliste de Roland Garros n’a que 85 points de retard sur Roger Federer sur la liste ATP et devrait bientôt devancer le Suisse, Roger défendant 500 points à Dubaï en deux semaines.

Thiem et Federer ont été les finalistes de la première épreuve Masters 1000 de 2019 à Indian Wells, l’Autrichien marquant une victoire serrée dans le décideur de la première couronne Masters 1000. Après cela, il a également remporté le titre à Barcelone, atteignant la demi-finale à Madrid et la finale à Paris, restant sur le parcours gagnant à Kitzbuhel, Pékin et Vienne avant d’ajouter 2000 points à son décompte lors des finales ATP et de l’Australian. Ouvert, juste derrière Roger sur la liste de classement ATP.

“Je veux devenir le numéro 3 mondial et j’y arriverai avec le titre ici; c’est mon objectif pour les semaines à venir. J’aime Rio et l’Amérique du Sud en général. Venir ici était une décision facile à prendre; jouer sur terre battue, c’est comme rentrer à la maison pour moi. ”