Dominic Thiem veut gagner un Grand Chelem à l’ère de Federer, Nadal et Djokovic

Le jeu de tennis féminin voit un nouveau visage remporter le titre majeur à chaque Grand Chelem. Alors que sur le circuit ATP, les principaux titres tournent toujours autour des «Big Three». Parfois, les autres meilleurs joueurs du monde sont frustrés de ne pas briser le rythme de la trinité. Un tel exemple est Dominic Thiem, qui a atteint trois fois la finale d’un Grand Chelem, mais a fini par céder face à un «Big Three».

Thiem aspire à remplacer les seigneurs seigneurs du tennis alors qu’ils s’épanouissent sur la crête du sport. Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic ont tous soutenu l’évolution de son jeu et joué au tennis au plus haut niveau. Cependant, il vise à les détrôner sur les grands tribunaux dans les prochains jours et à remarquer le début de la nouvelle ère.

«Je suis heureux de pouvoir rivaliser avec ces gars au meilleur niveau. J’espère vraiment aussi que je gagnerai mon premier Slam alors qu’ils sont toujours là parce que ça compte plus », a-t-il déclaré. Lors de la finale de Melbourne contre Novak Djokovic, l’Autrichien n’était qu’à quelques points de sa percée dans les grands tribunaux.

Novak Djokovic et Dominic Thiem

Avec la domination du trio, qui réside sur les trônes du Grand Chelem et commet quelques erreurs ici et là, Thiem a avancé pour accepter la plaque d’argent.

“Ces gars ont amené le tennis à un tout autre niveau” – Dominic Thiem

«Ces gars ont amené le tennis à un tout autre niveau. Ils m’ont aussi amené probablement à un bien meilleur niveau. Je pense que c’était incroyable de voir comment les matchs se sont déroulés cette semaine. C’est super du tennis. C’est un grand spectacle pour tout le monde. Bien sûr, ce serait ou c’était plus facile à coup sûr à une autre époque de gagner de gros titres. C’est 100% », a déclaré Dominic Thiem.

Après avoir clôturé le premier set avec une double faute, Thiem a bouclé le second. Dans le troisième set, c’était du trafic à sens unique. Avec Thiem sur le siège du conducteur, il a sprinté pour prendre une avance de 4-0. Les manquements de temps de l’arbitre de chaise ont affecté le match de Novak entre les deux. Cependant, Thiem faisant des erreurs forcées coûteuses non forcées, Djokovic a servi pour son 17e titre du Grand Chelem.

Lundi, la légende serbe Djokovic sera classée numéro un au monde et Thiem passera à la quatrième place mondiale.