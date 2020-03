Dominika Cibulkova adopte la tortue de mer dans le cadre du projet Olive Ridley

L’ancienne n ° 4 mondiale Dominika Cibulkova, de Slovaquie, a adopté une tortue de mer dans le cadre du projet Olive Ridley. La tortue que Cibulkova a adoptée s’appelle Jacob et vit aux Maldives. Selon leur site Web, The Olive Ridley Project a été fondé en 2013 par le biologiste Martin Stelfox en réponse aux grandes quantités de tortues de mer olive ridley rencontrées aux Maldives: il voulait comprendre le phénomène des tortues de mer olive ridley dérivant aux Maldives empêtré dans des filets fantômes et identifier d’où proviennent les filets fantômes.

Depuis lors, les bénévoles du projet Olive Ridley ont retiré plus de 5 tonnes de filets fantômes et enregistré 863 tortues piégées: les oliviers représentent 88,5% des tortues capturées enregistrées. (Chiffres exacts en décembre 2019.) Cibulkova, 30 ans, a remporté huit titres en simple WTA au cours de sa carrière.

Elle a atteint les quarts de finale ou mieux des quatre tournois du Grand Chelem. Sa dernière apparition à l’Open d’Australie 2014 a fait d’elle la première femme slovaque à atteindre la ronde de championnat d’un Grand Chelem de l’histoire. Elle a également remporté la finale de la WTA en 2016, devenant la quatrième joueuse à remporter le tournoi à ses débuts.

Elle s’est retirée du tennis à la fin de la saison 2019. En décembre 2019, peu après avoir annoncé sa retraite, elle a annoncé qu’elle attendait son premier enfant avec son mari Michal Navara.