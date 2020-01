Donna Vekic arrête l’ancienne championne Maria Sharapova au premier tour

Dix-neuvième graine Donna Vekic ancien champion d’Open d’Australie évincé, Maria Sharapova, au premier tour, mardi, à Melbourne Park. Il s’agissait de la première victoire de la Croate contre la Russe, ce qu’elle a réalisé en six sets 6-3, 6-4 en 81 minutes.

Vekic a dicté le jeu tout au long du premier set, laissant l’ancien monde non. 1 malheureux de l’autre côté du filet. Le deuxième set était une toute autre histoire. Deux fautes en double lors du quatrième match du deuxième set l’ont vue faire une pause.

Sharapova, qui a lutté avec son propre service à cause de sa blessure à l’épaule, a bien fait de consolider la pause et de prendre une avance de 4-1. Deux matchs plus tard, son mauvais service est revenu pour réduire ses chances dans le set – et dans le match – alors qu’elle perdait son avance et rendait la pause à Vekic.

Une autre pause dans le neuvième match a permis à Vekic de clore le match lors du 10e match. Alors que Sharapova a continué à se battre pour incliner à nouveau l’équilibre du match, une erreur non forcée a mis fin à tout cela pour elle. Le joueur de 23 ans a réussi quatre doubles fautes contre les cinq de Sharapova.

Tous les quatre sont venus dans le deuxième set. Vekic a également frappé 18 vainqueurs contre 19 pour Sharapova mais a eu moins d’erreurs directes – seulement 17 contre 31 pour la Russe. Vekic a terminé le match avec 57 points contre 50 pour son adversaire. Open d’Australie.

En 2019, elle avait atteint le quatrième tour et, incapable de défendre ses huitièmes de finale, elle retombera aux 300 au classement WTA. Crédit photo: ESPN Australie et Nouvelle-Zélande Twitter