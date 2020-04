Donna Vekic partage des conseils avec de jeunes joueurs

La star du tennis croate Donna Vekic dit que son meilleur conseil à la prochaine génération de joueurs est de trouver le positif dans chaque situation. Vekic, 23 ans, est actuellement classé n ° 24 au monde et, comme tous les autres athlètes, il est actuellement isolé pendant l’arrêt du tennis.

Dans son billet pour la série Behind the Racquet, Vekic dit: “Mon meilleur conseil à la prochaine génération de joueurs est de trouver le positif dans tout. Ne vous accrochez à rien, mais essayez de tout regarder en général.

Pensez à un processus à long terme, car même moi, je me surprends à penser que je veux ici et maintenant, même si cela ne m’aide pas à mieux jouer. Ce sera difficile à faire, vous aurez donc besoin d’une équipe qui vous aidera dans cette affaire.

Tout le monde ne peut pas le faire, c’est pourquoi le tennis est un sport très difficile, Vekic a commencé en tant que prodige adolescente, atteignant le Top 100 à 16 ans, mais elle a également subi une série de pertes il y a quelques années, ce qui a affecté sa confiance.

: Je me souviens d’une de mes plus longues séries de défaites. J’avais alors environ 16 ans et j’ai perdu sept matchs de suite. J’étais limité par le nombre de matchs au niveau professionnel. Je ne pouvais pas jouer chaque semaine pour gagner encore. Et j’ai finalement interrompu cette série de défaites à Indian Wells.

Ce fut un vrai soulagement. J’ai rapidement grimpé dans le classement, déjà en 16 ans dans le Top 100. J’ai remporté mon premier titre WTA à 17 ans. Après des finales ou des victoires en tournois au cours des prochaines semaines, j’ai perdu partout parce que je me mettais la pression.

De 18 à 20 ans je n’ai pas eu de plaisir avec le tennis. Tout le monde attendait des victoires de ma part quand j’avais 16 ans. Mais cela arrive très rarement. Maintenant, quand je vois de jeunes joueurs de tennis, je sais que ce décollage va s’arrêter. Tout dépend de la façon dont ils gèrent.

Une très grande partie de la pression vient des médias. Je me souviens avoir lu une fois un article dans lequel ils m’appelaient touriste dans un tournoi. Je n’ai jamais trop lu sur moi-même et j’ai généralement essayé de ne pas faire attention à de telles choses.

Cela a joué entre mes mains et le fait que je n’étais pas si souvent en Croatie et que je n’ai pas entendu ce que les gens disent de moi. Mais même si vous essayez d’éviter de parler de vous, vous les rencontrez toujours. J’ai continué à travailler dur, à m’entraîner, mais ce n’était pas visible dans mes matchs.

Et je me suis avoué que je n’ai pas apprécié le jeu. Mais petit à petit, tout a changé et je suis passé de l’extérieur du Top 100 au top vingt de la note. J’ai vraiment grandi, j’ai traversé le processus naturel de grandir et j’ai vieilli.

Et je ne dirais pas que c’est parce que j’ai travaillé plus dur. Je suis devenu plus intelligent. “Vekic, qui a fait son entrée dans le Top 20 pour la première fois en novembre de l’année dernière, se dit très satisfaite de sa forme ces derniers mois.” Je suis très satisfaite des dernières saisons.

Je suis reconnaissant envers mon entraîneur Torben Belts et mon entraîneur de fitness Zlatko Novkovich pour le fait qu’ils m’aident beaucoup. Je ne sais pas ce que je ferais sans eux. Nous nous entendons très bien et je ne peux pas attendre le moment où nous reprendrons les tournois.

Torben est une personne très positive qui est importante pour moi. Parfois, je suis trop strict envers moi-même et je me ferme. Mais j’essaie de trouver un équilibre là-dedans, car je suis une personne très ouverte et sociable. Il arrive que je ferme dans ma chambre, ne communique avec personne et commande de la nourriture.

Mais d’habitude, je dîne avec mon équipe ou mes amis. Je suis amie avec beaucoup de filles en tournée. L’un des amis les plus proches est Maria Sakkari. Il est toujours difficile de jouer contre elle. Nous voulons tous les deux nous vaincre, mais en dehors du terrain, nous sommes amis.

Le pire de tout: elle connaît chaque pas que je fais sur le terrain et je sais ce qu’elle pense. Cela rend notre amitié inhabituelle. Pendant le match, je pense constamment que ça finira plus vite. Je ne pense pas à notre amitié, car je sais qu’elle sera toujours entre nous. Soit dit en passant, le gagnant de nos réunions paie toujours pour le dîner. ”