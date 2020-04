Donna Vekic: “Tout le monde s’attendait à ce que je gagne de grandes choses”

L’éclosion d’un jeune joueur est toujours un motif d’illusion, et plus encore lorsque ce joueur de tennis possède un jeu brillant et un charisme exceptionnel. Ces conditions ont été remplies ces dernières années en croate Donna Vekic, et elle le fait devant le regard fier d’un pays tout entier, qui reconnaît en elle une héroïne sportive qui soutient Marin Cilic comme icônes du tennis actuel. Le numéro 24 mondial actuel a donné une interview à Behind The Racquet où elle a expliqué comment ses débuts étaient et à quel point elle l’avait mal à certains moments de sa carrière.

L’amour pour le tennis depuis qu’elle était petite: “Je suis un fanatique de tennis et j’aime ce sport depuis que je commence à jouer depuis que je suis petit. Il n’y a pas de meilleure expérience que de jouer à un match de nuit du Grand Chelem avec tout le court plein de fans. J’ai le privilège de me consacrer à ce sport , et c’est que tous les jours je suis sur un court soit pour jouer des tournois soit pour m’entraîner, et quand je suis chez moi devant la télévision je commence à regarder des matchs de tennis “.

À un moment de sa carrière sportive, il a pensé qu’il n’était pas bon d’être un joueur de tennis: “Je me souviens d’une époque où je récoltais défaite après défaite. J’avais environ 16 ans et j’ai réussi à enchaîner jusqu’à sept défaites consécutivement. Je pensais que ce n’était pas bon d’être un joueur de tennis, mais j’ai réussi à briser cette mauvaise dynamique de résultats en obtenant une victoire dans un tournoi ITF au Pays de Galles. Dans ce sport, il est tout à fait normal de vivre de mauvais moments, mais vous devez faire de votre mieux pour inverser la situation. “

La pression médiatique est l’ennemi d’un jeune joueur de tennis: “À 16 ans, j’étais déjà dans le top 100 et à 17 ans j’ai déjà réussi à remporter mon premier titre WTA. Chaque fois que j’obtenais un bon résultat dans un tournoi, dans la suite, je perdais mes bénéfices parce que j’avais beaucoup de pression. J’ai l’impression de ne pas avoir apprécié le le tennis quand j’avais entre 18 et 20 ans. Tout le monde s’attendait à ce que je gagne de grandes choses, mais très peu de tennis finissent par le faire. “

Vekic estime que la grande responsabilité de la pression sur les joueurs de tennis incombe aux médias: “Je me souviens avoir lu un reportage où j’étais classé touriste dans un tournoi. Je suis une personne qui ne lit généralement pas beaucoup la presse, mais vous écoutez toujours les gens parler. Je me souviens que je n’avais pas un bon moment de tennis et j’ai passé de nombreuses heures à m’entraîner très difficile de briser cette mauvaise dynamique, et ce type de confession de certains médias qui vous rend encore plus compliqué. “

