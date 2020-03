Douze phrases pour mieux connaître Roger Federer

Le vétéran du tennis suisse Roger Federer a accordé une interview à l’ATP Tour où il découvre des aspects qui permettent de mieux comprendre la raison de son longue carrière, son savoir-faire sur les pistes et en général ses origines et comment son amour pour le tennis est né.

24/03/2020 à 16:50

CET

Nous montrons les phrases les plus significatives où le joueur de tennis suisse, actuellement numéro quatre mondial derrière Djokovic, Nadal et Thiem, s’exprime sincèrement et découvre des aspects inconnus de sa vie et de son enfance les plus privées.

ENFANCE

“Mon premier souvenir est de jouer avec un raquette en bois au lieu de balles fluorescentes, elles étaient blanches et à basse pression. Je ne sais pas combien de joueurs sur le circuit peuvent dire cela. “

“Souvenir jouer contre le mur, placards et portes de garage pendant des heures. “

“(Il a recueilli) beaucoup autocollants. Il y a eu une année, je pense que c’était au début des années 90, où toutes les figures classiques du tennis étaient (dans un livre) “

“Je suis allé garçon de balle dans le tournoi de ma ville à Bâle. ”

“J’avais l’habitude de chasser les joueurs pour obtenir leur autographes. À l’époque, ce n’était pas compliqué car les selfies n’existaient pas. Ce sont mes souvenirs de cette époque. “

RÊVES

“Si vous regardez en arrière, vous avez un rêve et un espoir de devenir un des 100 meilleurs joueurs un jour. Peut-être jouer dans les grands stades. Quand vous voulez vous en rendre compte, il est normal de jouer sur le court central, il est habituel de concourir devant 15 000 personnes “

PHILOSOPHIE

“Parfois, Vous avez tendance à oublier que c’est un privilège. J’ai l’impression que je n’ai jamais oublié. J’ai apprécié chaque fois que cela s’est produit et j’essaie de continuer à en profiter autant que possible. “

“La mentalité d’origine en Suisse est que l’éducation est la priorité. C’est ce que mes parents m’ont appris. “

“Je pense que de plus en plus de gens croient que le sport peut signifier un avenir, une carrière et une voie à suivre“

RÉFÉRENT

“J’espère qu’avec ce que je fais sur un court de tennis peut être un exemple. Cela peut aider la prochaine génération de superstars du sport en Suisse. “

PERSONNAGE

“En Suisse, nous aimons nos sports. Peut-être que nous manifestons moins de passion pour certains athlètes ou clubs que dans les pays d’Amérique latine ou ailleurs. Mais au fond, nous aimons nos sports. “

ENGAGEMENT

“J’essaie de donner mon meilleur niveau tous les jours à l’entraînement ou aux jeux. J’essaie de réseauter avec les fans et de leur faire savoir à quel point je suis reconnaissant. Ce fut un voyage incroyable et j’ai apprécié chaque instant. “

.