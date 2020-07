ATLANTA, GA – 4 JUILLET: John Isner des États-Unis renvoie une balle lors du match en simple contre Kevin King des États-Unis lors de la DraftKings All-American Team Cup le 4 juillet 2020 à Atlanta, en Géorgie. (Photo de Carmen Mandato / .)

Après un Jour 2 fou à la DraftKings All American Team Cup, qui a vu 2 joueurs se retirer et Team Stripes prendre une énorme avance pour le Jour 3, jetons un coup d’œil aux matchs et faisons nos prédictions.

Dimanche sera le dernier jour et les deux équipes sont toujours en vie pour remporter le tournoi. Les Stars de l’équipe devraient aller 3-1 pour forcer un bris d’égalité pour décider du vainqueur. C’est tout pour jouer et nous aurons toutes les nouvelles, mises à jour et récapitulations dès que les matchs seront terminés.

DraftKings All American Team Cup Jour 3 Prédictions

Sam Querrey contre Kevin King

Face à face: première réunion

Ce match propose un véritable test pour les deux joueurs puisque Sam Querrey tentera de terminer le tournoi avec un record de victoires tandis que Kevin King tentera sa première victoire. Le seul problème que je prévois pour ce match en particulier est que le service gaucher du roi pourrait causer des problèmes à Querrey.

Querrey, comme John Isner, est une grande machine de service avec un gros coup droit, donc cela pourrait prendre une période d’ajustement, mais je pense que King devrait éteindre les lumières pour retirer le bouleversement étonnant. Recherchez à peu près le même résultat que lors du premier match pour King, car je pense que Querrey gagnera facilement.

Prédiction: Querrey en 2

Tennys Sandgren contre Taylor Fritz

Face à face: première réunion

Les deux joueurs ont subi une défaite lors de leur match précédent, ils voudront donc tous deux terminer le week-end en force. Fritz voudra rebondir après sa défaite contre Steve Johnson, où il était en place sur un set et servant pour le match et totalement implosé. Sandgren vient de perdre une place et le venu Chris Eubanks alors cherchez cette motivation supplémentaire pour gagner.

L’incapacité de Fritz à terminer les matchs pourrait s’avérer être le facteur x du match et Sandgren voudra en tirer parti. Je pense aussi que Sandgren a plus d’armes avec un service et un coup droit plus gros. Recherchez un match serré qui a le potentiel d’aller trois sets.

Prédiction: Sandgren en 3

Steve Johnson contre Tommy Paul

Face à face: 1-0 Johnson

Steve Johnson espère un match plus simple cette fois-ci. Ses deux matches ont pris la distance et nous pourrions voir la fatigue comme un problème pour le natif de Californie. Tommy Paul tentera de terminer le week-end avec sa première victoire du tournoi.

Les deux joueurs sont des broyeurs mais je pense que Johnson a plus d’armes à sa disposition et ce match pourrait être plus simple. Recherchez la victoire en deux sets car Paul pourrait être surpassé dans celui-ci.

Prédiction: Johnson en 2

John Isner contre Christopher Eubanks

Face à face: première réunion

Ce match pourrait être très intéressant et amusant à regarder. Deux grands joueurs de grande taille qui s’y sont attaqués pourraient s’avérer être un excellent match. Cela a le potentiel d’un Isner-Karlovic ou même Isner-Opelka. Les deux joueurs ont également d’énormes coups droits, donc les pauses seront rares. Recherchez l’expérience Isner parmi les 20 meilleurs joueurs pour le mener à bien ce match.

Chris Eubanks recherchera un autre bouleversement énorme et honnêtement, à ce stade, sa victoire aujourd’hui a prouvé qu’il peut jouer avec les grands garçons et qu’il n’a actuellement rien à perdre, alors attendez-vous à ce qu’il se donne à fond. Je pense que nous pourrions potentiellement voir 3 bris d’égalité.

Prédiction: Isner en 3

