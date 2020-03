Draper et Tomova règnent à Sunderland

Quelle fin fantastique pour une grande semaine de tennis sur le Tour ITF à Sunderland.

Le pays hôte avait des représentants lors des deux finales en simple disputées dimanche. La configuration d’un seul terrain a fonctionné et a contrasté avec l’action multi-terrains et multi-balles décrite plus tôt dans la semaine.

Résumé des quarts de finale et des demi-finales

Les victoires en deux sets étaient à l’ordre du jour sur le court 5 du tirage au sort masculin alors que Jack Draper, Igor Sijsling et Valentin Royer ont tous gagné en deux. Sijsling comptait sur deux interruptions de service tardives dans son match, mais les autres victoires étaient plus routinières.

Draper est devenu le seul Britannique dans le tirage au sort masculin, alors que Jesper De Jong a poursuivi son histoire d’amour avec des tie-breaks cette semaine. Le jeune Néerlandais a battu Anton Matusevich de Grande-Bretagne 6-7, 7-6, 7-6 pour affronter son compatriote Sijsling.

La bataille des Pays-Bas a été une affaire de changement de dynamique. Le vétéran est sorti en tête 6-2, 1-6, 6-2 en un peu plus d’une heure. Un temps ridiculement rapide pour un match en trois sets. En fait, la victoire de Draper 6-2, 6-4 sur Royer n’a pris que deux minutes de moins.

Les quarts de finale féminins ont suivi un thème similaire à celui des hommes. Emma Raducanu, Clara Tauson et Viktoriya Tomova ont remporté des victoires consécutives en sets pour atteindre les demi-finales. Cependant, il y a eu une énorme bataille entre Samantha Murray Sharan et Amandine Hesse pour la dernière place dans les quatre derniers. Murray Sharan m’avait dit sur le podcast qu’elle n’avait jamais joué Hesse auparavant, mais il semblait qu’elle avait réussi à la comprendre à la fin du match alors qu’elle prenait le troisième set 6-1 pour confirmer sa place pour jouer Tomova dans la demi finales.

Le bulgare n ° 152 mondial était cependant trop fort pour le britannique n ° 4, gagnant 7-5, 6-2 en demi-finale. La deuxième demi-finale a opposé deux jeunes stars, destinées à jouer sur des scènes beaucoup plus grandes. Tauson, ancien champion junior # 1 et junior de l’Open d’Australie, a été joué hors du terrain par Brit Raducanu, âgé de 17 ans, dans un choc 6-4, 6-2.

Finale féminine – Tomova vs Raducanu

La jeune Britannique avait l’air nerveuse avec son lancer de balle qui tournait souvent mal avant de servir, mais une fois en rallye, il était facile de voir son immense talent. Raducanu avait le bulgare vraiment du mal à suivre sa puissance et sa précision depuis la ligne de base des deux ailes. Raducanu a pris le premier set 6-4, aidé par une pause après un long match à 4-3.

Alors que le match avançait, le Bulgare a vraiment commencé à retirer le deuxième service de l’adolescent de 17 ans. Le Britannique n’a gagné que deux points derrière lui dans le deuxième set. Raducanu n’a également remporté qu’une de ses quatre opportunités de points d’arrêt, ce qui signifie que Tomova a remporté le set 6-4.

Le set décisif a montré que le service de Tomova fonctionne désormais très bien. Elle a réalisé plus de 70% des premiers services et a remporté 80% des points derrière elle. Il est devenu très difficile pour Raducanu de créer des opportunités de points d’arrêt. Tomova en a fait quelques-uns et les a emmenés gagner le match et le titre ITF Sunderland.

Comme nous l’a dit le directeur du tournoi Richard Joyner sur le podcast, cela signifie que le Bulgare empochera environ 3000 $ pour le triomphe. Fait intéressant, elle passe maintenant directement à l’événement WTA à Lyon. Son adversaire au premier tour est le Pôle Magdalena Frech.

Finale Hommes – Draper vs Sijsling

Ce match s’est terminé en 47 minutes. Une descente des statistiques raconte probablement l’histoire de celle-ci. Draper a frappé huit as contre celui de Sijsling, le pourcentage de premier service de Sijsling était de 40% et, en fait, le Néerlandais a remporté un match de service solitaire dans tout le match.

L’ancien numéro 52 mondial a sûrement eu très peu de jours dans sa longue et illustre carrière où il a joué aussi mal que ça. Tout cela signifiait que Draper, âgé de 19 ans, avait mis la main sur son septième trophée ITF senior et le chèque des gagnants. Son jeu gaucher et puissant s’est avéré tout simplement trop pour Sijsling et il est maintenant d’un grand intérêt où ce jeu peut emmener Draper.

Champions Double

Un mot ou deux devraient également aller aux champions du double.

Olivia Nicholls et Alicia Barnett, les deuxièmes graines, ont triomphé chez elles. C’est la quatrième fois qu’ils s’associent pour remporter un titre ITF Tour. Ils ont battu Celia Cervino Ruiz et Maria Gutierrez Carrasco, d’Espagne, dans une finale très serrée et nerveuse samedi.

Le double masculin a également été remporté par les deuxièmes têtes de série, Szymon Walkow et Jan Zielinski, de Pologne. Les deux hommes ont déjà eu beaucoup de succès dans le domaine du double, mais souvent avec des partenaires différents. Cependant, il s’agissait de titres consécutifs de la série GB Pro pour le duo, comme ils l’avaient remporté la semaine précédente à Glasgow. En fait, Zielinski a remporté les trois titres GB car il avait précédemment remporté le titre ITF Barnstaple avec Kacper Zuk.

Une excellente semaine de tennis à l’ITF Sunderland

Le tournoi était très bien organisé et le niveau de jeu était incroyablement élevé depuis le début du tableau principal.

Il y avait des futures stars bien définies partout sur les courts. Du côté des femmes, bien sûr, nous avions actuellement des participants réguliers de la WTA, comme l’éventuelle championne Viktoriya Tomova. Cependant, les adolescents Clara Tauson et Emma Raducanu pourraient la rejoindre très prochainement.

C’est aussi un pipeline pour le tennis britannique pour donner sa chance aux jeunes stars. Amarni Banks, 17 ans, et Eva Shaw, 14 ans, ont toutes les deux remporté un tour ici et ont réalisé d’excellentes performances au deuxième tour contre les éventuels finalistes. Leur développement pourrait être très intéressant.

Du côté des hommes, Jack Draper a vraiment poursuivi son ascension de façon impressionnante. Anton Matusevich a également montré qu’il n’était pas loin derrière, il devait juste être plus impitoyable avec ses opportunités. Jesper De Jong est un adolescent qui pourrait devenir un joueur de l’ATP Tour, il a certainement l’esprit compétitif pour cela. Valentin Royer a réalisé une magnifique course en demi-finale et à 18 ans, il a certainement le temps de son côté pour améliorer son classement # 755.

Avec tout ce magnifique talent exposé gratuitement, c’est une grande honte que si peu de gens aient pris le temps de le faire. pour voir ces merveilleux joueurs sur le pas de la porte.

La tournée ITF est certainement bien vivante à Sunderland. Il serait intéressant de saisir une perspective de la tournée à partir de différents avant-postes dans le monde. Si vous avez des expériences de la tournée ITF près de chez vous, nous aimerions avoir de vos nouvelles dans la section commentaires ci-dessous.