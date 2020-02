Parmi les champions du Grand Chelem, Rajeev Ram et Joe Salisbury ils sont passés Marin Cilic et Novak Djokovic dans une réunion beaucoup plus inégale qu’on ne le pensait initialement. Les champions du dernier Open d’Australie dans la discipline en duo ont remporté une victoire prestigieuse contre les Croates et les Serbes, les laissant également dans quatre matchs uniques, très supérieurs, avec 100% (4/4) de balles de break en faveur, sauver les deux contre qui ils avaient (6-2 6-2).

