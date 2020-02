Dubaï Ordre de jeu du mardi 25. Tsitsipas et baptiste au tour

Nous connaissons déjà ordre du jeu du jour de mardi à Dubaï. Après une journée où Novak Djokovic a envoyé un avis aux navigateurs, ce sera au tour de deux autres favoris du titre, Stefanos Tsitsipas et Roberto Bautista, champion en 2018. Le Grec affrontera un autre Espagnol, Pablo Carreño, dans le troisième Fin de la piste centrale, pas avant 19h heure locale. Ensuite, Roberto fera ses débuts avant Struff, dans un début très dangereux. Cilic vs Paire et Fognini vs Evans, autres réunions d’intérêt.

