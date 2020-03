Dusan Lajovic parle de coronavirus à Indian Wells 2020

L’incertitude reste latente dans le circuit ATP après la suspension du tournoi d’Indian Wells en raison du coronavirus et de nombreux joueurs se demandent ce qui va se passer dans les prochains mois. Avec de grands tournois dans le doute quant à savoir s’ils peuvent être joués, le Classement ATP Vous pouvez rencontrer des changements graves comme expliqué dans cet article. Dusan Lajovic, actuellement numéro 23 du classement, n’a pas contourné les questions de SportKlub sur la façon dont il avait entendu parler de l’actualité et sur ce qu’il attend dans les semaines à venir. Il faut se rappeler que le Serbe défend de nombreux points dans les tournois suivants, correspondant au troisième tour à Miami et à la finale à Monte-Carlo, deux tournois dans le doute pour le moment.

Nous expliquons ce qui se passe avant l’impossibilité de défendre les points gagnés la saison dernière avec la suspension des tournois par le Coronavirus.

“C’était étrange parce que L’annulation a eu lieu sans aucune consultation avec le tournoi ou avec les joueurs. Les autorités de la ville ont pris la décision et il n’y avait pas de place pour envisager d’autres options telles que jouer sans public. Il est vrai que nous jouons tous pour les gens qui viennent nous voir, mais nous bougeons aussi beaucoup pour les droits de télévision. En tout cas, il aurait été étrange de jouer un tournoi aussi important sans personne et la priorité est toujours la santé. En outre, la majorité du public présent est une population à risque car de nombreuses personnes âgées viennent et les résidents sont, pour la plupart, des personnes âgées. Nous verrons si cela fonctionne et s’il n’y a pas de tennis pendant des mois, je devrai trouver un autre emploi “, a commenté en plaisantant les Balkans.

Interrogé sur les tournois suivants et l’impact sur le classement que cette suspension pourrait avoir et d’autres qui pourraient survenir, Dusan Lajovic Il était franc. “Tout est discutable, pour l’instant nous ne savons rien et cela dépendra de l’évolution des choses. A mon avis, les points obtenus l’an dernier dans les tournois suspendus ne devraient pas être éliminés. La logique serait que, mais tout indique que ce sera le cas au contraire “, a déclaré un homme qui n’est pas sûr de ce qu’il va faire maintenant. “J’attendrai ici pendant quelques jours pour voir s’il y a des nouvelles de Miami et si le tournoi n’est pas joué, je rentrerai chez moi”, explique-t-il, soulignant le dilemme de nombreux joueurs.

