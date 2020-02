Dwayne ‘The Rock’ Johnson porte Roger Federer soutenu par des baskets dans SuperBowl Promo

Dwayne «The Rock» Johnson a un lien avec la marque Under Armour via son projet Project Rock. C’était donc une surprise de voir Johnson porter une autre marque lors de la vidéo promotionnelle du Super Bowl 54. Selon Footwear News, Johnson portait des baskets de la marque suisse On, une entreprise qui se concentre principalement sur les chaussures de course et de plein air de performance.

Johnson portait le On Cloud X dans la vidéo, “un style prêt pour la route avec la semelle extérieure CloudTec de la marque conçue pour un mouvement multidirectionnel explosif et un amorti en mousse Zero-Gravity léger.” Johnson est la deuxième célébrité associée à la marque On sneaker.

La légende du tennis suisse Roger Federer, qui était associé à Nike depuis longtemps, a annoncé un partenariat avec le label en novembre 2019 en tant qu’investisseur. Dans une interview accordée au site Complex.com, Federer avait déclaré: «Je pense que cet investissement que j’ai pu faire avec On est très différent de tout autre athlète qu’ils ont fait.

C’est d’une manière incomparable lorsque vous êtes investi dans l’entreprise. Lorsque vous êtes en fait un partenaire des personnes qui ont fondé l’entreprise, vous faites en fait partie de tout le parcours. Une séance photo ou une décision que vous prenez avec eux pourrait tout dicter si l’entreprise se porte bien ou non.

Pour d’autres entreprises, je fais une séance photo. Je fais la promotion de la marque. Je fais un événement pour eux. Et puis si l’entreprise se porte bien ou pas, cela ne fait pas vraiment de différence pour moi, même si je m’en soucie beaucoup. C’est là que je pense qu’ils réalisent que je suis différent des autres.

En fait, je fais un suivi avec eux et j’espère: “La séance photo était-elle correcte? Les fondateurs sont-ils heureux? Aurais-je pu faire quelque chose de différent?” Parce que je m’efforce toujours d’être un peu mieux chaque jour et je veux la même chose pour l’entreprise. “

La légende suisse avait déclaré qu’il avait travaillé avec la société sur la fabrication d’événements de produits avant l’annonce de l’accord.