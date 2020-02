Dylan Alcott remporte le sixième titre consécutif de l’Open d’Australie consécutif

Le n ° 1 mondial Dylan Alcott a remporté sa sixième couronne consécutive de l’Open d’Australie à Melbourne samedi, en battant le Britannique Andy Lapthorne lors de la finale en simple en quad. L’Australien a vengé une défaite lors de la finale de l’US Open l’an dernier contre Lapthorne où il a perdu en finale – gagnant 6-0, 6-4 sur Rod Laver Arena pour remporter son 10e titre en simple du Grand Chelem en carrière.

Alcott a touché 14 vainqueurs et a remporté 32 points contre 19 à Lapthorne dans le premier set sans perdre un match. Après les deux pauses échangées au début du deuxième set, Alcott a de nouveau battu à 4-4 et cette fois a maintenu son service pour servir le match pour la victoire 6-0, 6-4.

Après le match, Alcott a déclaré qu’il ferait un don de 40 000 $ aux personnes handicapées qui ont été touchées par la crise des feux de brousse en Australie. Alcott est un basketteur australien en fauteuil roulant, un joueur de tennis en fauteuil roulant, un animateur radio et un conférencier motivateur.

Il était membre de l’équipe nationale australienne de basketball en fauteuil roulant et à l’âge de 17 ans, il est devenu le plus jeune médaillé d’or australien de “Rollers” en basketball en fauteuil roulant pour le basketball en fauteuil roulant, et était le plus jeune à participer à la compétition de basketball en fauteuil roulant.

En 2014, il est retourné au tennis en fauteuil roulant dans le but de participer aux Jeux paralympiques de Rio 2016, où il a remporté des médailles d’or en simple et en double masculin. Il a également été nommé paralympien australien de l’année 2016 en raison de ses réalisations exceptionnelles aux Jeux paralympiques de Rio. Alcott anime également l’émission de radio du week-end après-midi sur la station de radio australienne Triple J et l’émission de musique en direct ABC The Set.