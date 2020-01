Ekaterina Alexandrova, sous forme de Red Hot, cherche première grande deuxième semaine

Ekaterina Alexandrova n’a encore jamais disputé la deuxième semaine d’un tournoi majeur. Mais, malgré un hoquet de deuxième set, elle aura autant de chance que jamais de vérifier cet exploit à l’Open d’Australie 2020.

Actuellement assis à un sommet en carrière du n ° 26 mondial, Alexandrova s’est battu dur pour éliminer Jil Teichmann 6-4 4-6 6-2 au premier tour. C’est la 11e victoire consécutive d’Alexandrova au niveau WTA 125k et plus. Cependant, Teichmann n’a pas rendu les choses faciles.

Ce fut un premier set à l’envers, avec Alexandrova brisé deux fois, mais brisant trois fois. Le deuxième set a vu des difficultés similaires au service d’Alexandrova, avec quatre interruptions contre son service. Se briser autant de fois au cours de deux sets n’était pas bon signe pour le Russe.

Cependant, dans le troisième set, Alexandrova n’a fait face qu’à un seul point de rupture, qu’elle a sauvé. Une pause dans le premier match du troisième set, puis une tenue assez confortable, ont donné à Alexandrova la tranquillité d’esprit nécessaire après une seconde turbulente. Elle a pu obtenir la double pause et ensuite gagner facilement le troisième set 6-2. C’était encore une autre victoire à ajouter à la séquence.

Alexandrova en 2019

Alexandrova a connu une saison 2019 fantastique, mais sa séquence de victoires actuelle a commencé dans le 125k WTA Limoges de décembre. Elle n’a perdu qu’un set à Limoges, au premier tour, avant de remporter les neuf sets suivants pour décrocher le titre. Le parcours d’Alexandrova comprenait de solides victoires contre Nicole Gibbs en demi-finale et Aliaksandra Sasnovich en finale. Le Russe n’a perdu que quatre matchs dans cette finale.

La bonne forme d’Alexandrova s’est poursuivie jusqu’en janvier. Lors du tournoi WTA International à Shenzhen, Alexandrova, encore une fois, n’a perdu qu’un seul set pendant tout le tournoi. Elle a battu confortablement Garbine Muguruza en demi-finale et Elena Rybakina en finale. La victoire sur Rybakina a été plus impressionnante étant donné que Rybakina a remporté Hobart la semaine suivante. Bien que le service d’Alexandrova n’ait pas été très efficace dans ce match, elle a réussi à briser le service de Rybakina six fois.

Shenzhen a marqué le premier titre WTA pour Alexandrova au-dessus du niveau 125k. Ce fut une occasion capitale pour la Russe, qui n’a été que la dernière finale à ce niveau à avoir été battue par Camila Giorgi lors du tournoi de Linz 2018.

Le jeu d’Alexandrova est largement basé sur le pouvoir. Alexandrova a un assez bon service et cherche à intensifier sur le terrain et à frapper les coups de pied. Alexandrova essaie de rester à la ligne de base ou devant elle et de lui enlever le plus de temps possible de son adversaire. Donc, quand elle est confiante et en forme, il peut être extrêmement difficile de l’arrêter.

Alors qu’Alexandrova a amélioré son meilleur résultat majeur la saison dernière lorsqu’elle a disputé le troisième tour de l’Open de France, elle n’a encore jamais atteint la deuxième semaine d’un Grand Chelem.

Open d’Australie d’Alexandrova

Ce ne sera pas facile pour la 25e tête de série Alexandrova, mais son chemin a été fait par la sortie anticipée de l’énorme frappeuse Kaia Kanepi, qui était un adversaire potentiel au deuxième tour. Elle affrontera plutôt une confrontation potentielle relativement peu annoncée contre la 7e tête de série Petra Kvitova, qui a fait un superbe début de sa campagne de l’Open d’Australie avec une victoire 6-1 6-0 sur Siniakova, serait un défi de taille.

Mais Alexandrova a joué un grand tennis au cours des 12 derniers mois et elle a peut-être le sentiment d’avoir une chance face au Tchèque. Et si elle peut franchir la barrière de la première semaine pour la première fois, qui sait jusqu’où elle peut aller?

Ce ne sera pas un match qui saute aux yeux, mais ce fut une victoire importante pour Ekaterina Alexandrova. Elle avait fait tellement de bien récemment au niveau de la WTA, mais les slams sont un autre animal. Avec la différence de points et de prix, les slams ont un élément de pression supplémentaire qui leur est associé.

Et, pour un joueur comme Alexandrova, qui n’a pas une tonne de marge dans son jeu, elle doit être prudente que la pression supplémentaire ne provoque pas la rupture de son jeu. Alexandrova aurait pu craquer après le deuxième set. Il aurait été facile pour elle de se reprendre, de penser à sa perte serrée face à Zhang Shuai à l’US Open l’année dernière, et de s’effondrer.

Mais pas Alexandrova. Elle s’est tenue forte et a écrasé Teichmann dans le troisième set, un message au terrain qu’elle était toujours une menace à ce tournoi. Le deuxième ensemble était une aberration, pas une nouvelle norme. Cependant, cela dit, la Russe n’a servi que trois as à sept doubles fautes, remportant seulement 36% de ses deuxièmes services. Pour qu’elle puisse se qualifier pour les huitièmes de finale de l’Open d’Australie, Alexandrova devra s’assurer qu’elle sert au niveau dont elle est capable.

Mais, compte tenu de toutes les victoires qu’elle a accumulées ces derniers temps, peut-on douter d’Ekaterina Alexandrova?

