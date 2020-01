Ekaterina Makarova annonce la fin de sa carrière

Après Caroline Wozniacki, une autre illustre qui nous quitte du tennis féminin. Gaucher russe Ekaterina Makarova a annoncé sur Instagram qu’il quittait le tennis professionnel après 15 saisons dans l’élite. C’est pour ses 3 titres individuels (Eastbourne, Pattaya City et Washington) et 15 en double, dont 3 en Grand Chelem (Roland Garros, US Open et Wimbledon) avec Elena Vesnina. Il est devenu le top dix en atteignant le plafond de la huitième place mondiale pour atteindre les demi-finales en Australie et aux États-Unis. C’est le message qui laisse les adieux russes, qui ont eu leur dernière saison complète en simple en 2018, car en 2019, il n’a disputé que trois tournois, dont le dernier à Dubaï. A 31 ans, Makarova part.

Ekaterina Makarova annonce officiellement sa retraite sur son profil IG pic.twitter.com/uEOmss54yv

– Diego Barbiani (@Diego_Barbiani) 28 janvier 2020

