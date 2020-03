Ekaterina Makarova attire l’attention sur le manque de ressources en eau

La joueuse de tennis russe à la retraite Ekaterina Makarova a posté un message à ses fans à l’occasion de la Journée mondiale de l’eau, le dimanche 22 mars. Dans une publication sur son compte Instagram, Makarova a déclaré: “Bonjour! Aujourd’hui est la journée mondiale de l’eau, établie par l’ONU pour attirer l’attention de tous sur le problème environnemental n ° 1 dans le monde!

Ce n’est qu’ensemble que nous pourrons changer la situation et commencer à prendre davantage soin du manque de ressources en eau. Je soutiens @ yulia.enhel, c’est parler au plus grand nombre de personnes possible des moyens de conserver l’eau douce pour les générations futures!

En savoir plus sur @enhel_official Tous les fonds provenant de la vente des produits #enhel seront envoyés à la Fondation GALCHONOK. #water #healthylife La Journée mondiale de l’eau est une journée annuelle d’observation des Nations Unies (22 mars) qui souligne l’importance de l’eau douce.

La journée est utilisée pour plaider pour la gestion durable des ressources en eau douce. Le thème de chaque journée se concentre sur des sujets pertinents pour l’eau potable, l’assainissement et l’hygiène (WASH), ce qui est conforme aux cibles de l’objectif de développement durable 6.

Makarova a atteint son meilleur classement en carrière de n ° 8 mondial en 2015. Ses meilleurs résultats en simple du Grand Chelem sont venus à l’US Open 2014 et à l’Open d’Australie 2015 où elle a atteint les demi-finales à ces deux occasions. Elle est également quadruple championne du Grand Chelem en double, ayant remporté le tournoi de double mixte de l’US Open 2012 avec Bruno Soares, et l’Open de France 2013, l’US Open 2014 et les championnats de Wimbledon 2017 avec Elena Vesnina.

Доброе утро! Отвлечемся от данной ситуации в мире. Давайте сегодня позаботимся о воде.

Сегодня 22 марта Всемирный день воды, учрежденный ООН для того, чтобы привлечь внимание вселое вкелоое

Только вместе мы сможем изменить ситуацию и начать бережнее относиться к нехватке водных ресурсо. Я поддерживаю @ yulia.enhel в том, чтобы рассказать как можно большему числу людей о способах сохранпосооа

Узнайте больше на @enhel_official # важнакаждая💧 Все средства от продажи продуктов #enhel будут направлены О фоЛЧ.

