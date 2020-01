Ekaterina Marakova annonce de tristes nouvelles pour les fans

L’ancienne n ° 1 mondiale en double, la n ° 8 mondiale en simple et la médaillée d’or olympique Ekaterina Makarova ont officiellement annoncé sa retraite du tennis professionnel.

La Russe a fait cette annonce via son compte Instagram. Elle a ensuite remercié ses fans et son personnel de soutien. Elle avait joué son dernier match il y a environ un an aux Championnats de tennis hors taxes de Dubaï.

Dans ce tournoi, elle a atteint la finale du double avec Lucie Hradecka. Sa dernière victoire en simple est survenue à l’US Open 2018 contre Julia Georges.

Qu’est-ce qu’Ekaterina Makarova a écrit via son compte Instagram?

Makarova a annoncé la triste nouvelle via son compte Instagram officiel.

C’est le message que la Russe avait pour sa légion de fans –

«J’ai pris une décision difficile pour mettre fin à ma carrière professionnelle dans le tennis. Aujourd’hui, je tiens à remercier tous ceux qui m’ont accompagné côte à côte toutes ces années. Qui a participé à ma carrière sportive, à partir de mon enfance et jusqu’à la fin. “

Makarova a ensuite remercié son équipe d’être avec elle tout au long du long voyage. Elle a également remercié sa famille et ses amis pour leur soutien.

Cependant, son message le plus émouvant était pour ses fans –

«Mes chers fans fidèles! Vous m’avez toujours soutenu partout dans le monde. Merci du fond du coeur! Votre foi en moi m’a donné de la force et m’a aidé à progresser vers des victoires! »

Faits saillants de sa carrière

Makarova est un joueur accompli sur le circuit WTA. Elle a atteint deux demi-finales majeures à l’US Open 2014 et à l’Open d’Australie 2015. Une statistique intéressante de sa carrière est qu’elle était l’une des deux seules gauchistes à avoir battu Serena Williams lors d’un grand chelem.

Elle a remporté trois titres en simple WTA, le plus récent étant à l’Open de Citi 2017.

Mais c’est en double qu’elle obtient un succès majeur. Makarova a remporté trois tournois du Grand Chelem en double dont l’US Open, Wimbledon et Roland Garros. De plus, elle a remporté l’Open américain de 2012 en double mixte avec Bruno Soares.

Sa plus grande réussite a probablement été de remporter la médaille d’or olympique avec Elena Vesnina en 2016.

Malheureusement, Makarova ne sera pas là pour défendre sa couronne aux Jeux olympiques de Tokyo 2020.