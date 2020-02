Elena Rybakina atteint la troisième finale de 2020; jouer Bertens pour le titre

Huitième graine Elena Rybakina et deuxième graine Kiki Bertens disputera dimanche le trophée féminin de Saint-Pétersbourg. Dans la première demi-finale de samedi, Rybakina a battu le Grec sixième Maria Sakkari 3-6, 7-5, 6-1 en une heure et 54 minutes pour atteindre la finale.

Il s’agit de la troisième finale du simple WTA de 20 ans du Kazakhstan cette année. Plus tôt, elle a atteint la finale à Shenzhen (perdue Ekaterina Alexandrova) et Hobart (vaincu Shuai Zhang). La finale de Saint-Pétersbourg est également la plus grande de la carrière de Rybakina car c’est la première fois qu’elle se rend à la dernière manche d’un événement WTA Premier.

La performance de Rybakina a également assuré qu’elle fera son entrée dans le top 20 WTA pour la première fois de sa carrière lorsque le classement sera mis à jour le lundi 17 février, à la 19e place. Mais d’abord, elle a un test sévère contre Bertens des Pays-Bas.

Bertens, qui était le finaliste en titre ici cette semaine dans la ville russe, a également eu besoin de trois sets pour maîtriser Alexandrova en demi-finale. Enfin, après une heure et 41 minutes de jeu, Bertens a gagné 6-1, 4-6, 6-1. Les deux hommes n’ont affronté qu’une seule fois auparavant – quoique sur gazon – lors du WTA Libema Open 2019 à S’Hertogenbosch.

Bien que Bertens ait remporté ce match en deux sets, il promet d’être une rencontre différente cette fois-ci, avec une confiance de Rybakina culminant grâce à un record de victoires-défaites de 15-2 jusqu’à présent, en 2020. Crédit photo: Site Web du St. Petersburg Petersburg Trophy