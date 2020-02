Elena Rybakina: «Ça a été une semaine incroyable, j’ai presque gagné»

Il n’y a aucun doute et, en cas de doute, il y a les chiffres. Elena Rybakina Il est déjà l’un des grands protagonistes de la saison. A 19 ans, la joueuse de tennis kazakhe a quatre finales en cinq tournois disputés, même si plus tard elle n’a pu régner que sur une seule étape. Peu importe, cette régularité et cette envie de jouer ont changé sa vie, à tel point que même ses objectifs ont changé: avant de se battre pour rester dans le top50 et maintenant il se bat pour atteindre le top10. Sa dernière aventure dans le Dubai WTA Ça ne s’est pas terminé comme elle le voulait, mais ça rassemble déjà assez de maturité pour savoir qu’elle est sur la bonne voie, même si elle a plus de dimanche de larmes que de sourires.

“Je sais que j’ai très bien joué, en fait je pense que j’ai eu la victoire de très près, même si en ce moment je suis un peu contrarié, encore une fois je reste en finale”, a avoué Elena après avoir donné en 2h27min à Simona Halep. «Ensuite, si j’y pense, au début de la semaine, je n’ai même pas pensé à arriver ici, donc ce fut un grand tournoi pour moi. Je suis fier de moi d’avoir réussi à ajouter autant de bons jeux cette semaine, pour vendre de si bons joueurs. Ça a été une semaine incroyable et aujourd’hui j’étais encore proche de gagner», Résout une femme qui fait déjà partie du top20 du classement WTA, un groupe qui sera bientôt petit.

A Dubaï, dans un duel qui la plupart du temps était en avance sur le tableau de bord, encore une fois, ce sont certains détails qui ont décanté l’équilibre, encore une fois contre lui. «Simona est une grande championne, elle se bat pour chaque balle jusqu’au bout. Je n’ai pas grand-chose à dire sur elle, elle a très bien joué et c’est pourquoi elle est championne. C’était un grand match des deux, mais Il a décidé de quelques petits détails, pour quelques points de différence. Certes, à un moment donné, j’ai eu mes opportunités, mais je ne savais pas ce qui serait arrivé à la fin d’en avoir profité », a estimé celui né à Moscou à l’issue de ce samedi.

Et c’est que l’évolution de Rybakina ne passe plus inaperçue par aucun adepte de ce sport. Il y a quatorze mois, nous avions Elena parmi les 150 meilleures au monde et aujourd’hui, nous avons ses finales d’enchaînement comme si c’était quelque chose de simple. Dans Shenzen, finaliste contre Alexandrova. Dans Hobart, champion contre Zhang. Dans le Open d’Australie, troisième tour battu par Barty. Dans Saint-Pétersbourg, finaliste contre Bertens. Dans Dubaï, finaliste contre Halep. Autrement dit, la Kazakh a concouru toutes les semaines que le calendrier a autorisées et arrivera au tournoi de Doha avec un bilan de 19-4, démontrant qu’elle est bien préparée à franchir la dernière étape.

C’était précisément Doha une possibilité de prendre enfin ce repos bien mérité, mais le Moscovite ne veut rien savoir des arrêts, il suffit de penser à maintenir la dynamique. «Je pense que je jouerai aussi à Doha. Mon souhait était de jouer à Doha, donc pour le moment nous allons voyager et une fois arrivé, je déciderai. Je vais voler demain, car lundi je devrais jouer mon premier match. Bien sûr, je suis fatigué, mais je vais essayer, je pense que je peux jouer une autre semaine. Ensuite, j’aurai le temps de me reposer », a-t-il déclaré après avoir appris que Sorana Cirstea Ce sera son premier rival au Qatar.

.