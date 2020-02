Elena Rybakina élimine Kenin, championne de l’Open d’Australie

Elena Rybakina Mardi, la cinquième tête de série, Sofia Kenin, a été stupéfaite lors du match de première ronde des championnats de tennis de Dubaï. Le joueur de 20 ans qui a perdu la finale de Saint-Pétersbourg dimanche a rapidement rebondi après avoir perdu 6-7 (2), 6-3, 6-3 en deux heures contre le champion de l’Open d’Australie 2020.

Immédiatement, après la victoire, Rybakina a déclaré: “J’ai beaucoup travaillé et c’est incroyable que j’ai réussi à gagner aujourd’hui. Je viens de terminer un tournoi et je ne suis venu ici qu’un jour avant [this match], donc je suis content.

Je suis tellement content de ma victoire aujourd’hui. Je pense qu’aujourd’hui j’ai suivi ma tactique, et c’était la clé pour gagner. “Rybakina prendra la relève Katerina Siniakova qui a vaincu son compatriote tchèque Karolina Muchova dans leur derby d’ouverture. Siniakova a gagné 6-4, 4-6, 6-0 en une heure et 52 minutes.

Kristina Mladenovic jouera le deuxième tête de série Karolina Pliskova au deuxième tour. Le qualificatif français a dépassé son compatriote Aliaksandra Sasnovic 6-4, 6-3 mardi. Huitième graine Petra Martic vaincu le perdant chanceux Su-Wei Hsieh 6-4, 6-3 en une heure et 32 ​​minutes pour atteindre le deuxième tour.

Le Croate prendra Garbine Muguruza. Septième graine Aryna Sabalenka avait besoin de trois sets pour gagner contre Maria Sakkari. Le Biélorusse a gagné 6-2, 4-6, 6-1 en deux heures et deux minutes. Dans son interview sur le terrain, après la victoire, Sabalenka a déclaré: «Je suis heureuse de gagner ce match.

Je savais que ça allait être un grand combat et que ça allait être dur. Mais d’une manière ou d’une autre, j’ai pu supporter la pression de sa part et je suis content du résultat ». Enfin, Anett Kontaveit a complété le huitième de finale à Dubaï avec sa victoire de 6-1, 6-3 sur le qualificatif Sorana Cirstea. Crédit photo: site Web des championnats de tennis hors taxes de Dubaï