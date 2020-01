Elena Rybakina entre dans l’histoire avec des finales consécutives

Joueur kazakh classé troisième Elena Rybakina a atteint la finale du Hobart International samedi. Elle a battu le qualificatif britannique Heather Watson 6-3, 4-6, 6-4 en deux heures et 16 minutes en demi-finale. Il s’agit de la deuxième finale consécutive de Rybakina.

La semaine dernière, elle avait atteint la finale de l’International de Shenzhen (perdue Ekaterina Alexandrova). C’est la première fois en près de huit ans qu’un joueur de la WTA atteint deux finales consécutives pour entamer la nouvelle saison. Agnieszka Radwanska a été le dernier joueur à le faire en 2013.

Le Polonais désormais retraité a non seulement atteint les finales à Auckland et à Sydney, mais a également remporté les titres dans les deux épreuves. Rybakina jouera la quatrième tête de série Shuai Zhang de la Chine en finale samedi. Zhang a battu le Russe classé cinquième Veronika Kudermetova en demi-finale 6-3, 6-4 en 64 minutes.

C’était la première fois que Zhang et Kudermetova se jouaient. En parlant de son adversaire, le monde non. 40 a dit: “Veronika, c’est une très bonne joueuse. Elle joue très vite et lourd, la balle est vraiment de haute qualité.

J’ai toujours essayé de jouer en profondeur et de me concentrer sur mon service, et j’ai essayé de faire [returns] en, parce qu’elle a un grand service. ” Double Femmes L’équipe indo-ukrainienne classée cinquième Sania Mirza et Nadiia Kichenok va prendre la deuxième paire chinoise de Zhang et Shuai Peng en finale de double samedi.

Plus tôt, Peng et Zhang ont reçu une remise des pieds de l’équipe entièrement belge de Alison Van Uytvanck et Kirsten Flipkens. Mirza et Kichenok ont ​​battu l’équipe tchéco-slovène de Maria Bouzkova et Tamara Zidansek 7-6 (3), 6-2 en une heure et 24 minutes.

Il s’agit de la première finale de Mirza à son retour au tennis professionnel depuis qu’elle a pris une pause de maternité, lors du premier tournoi de son retour.