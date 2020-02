«Elena Rybakina est en grande course, son service est une arme massive»

N ° mondial 3 Karolina Pliskova restera sur un titre WTA jusqu’à présent en 2020, perdant face à Elena Rybakina en quart de finale de Dubaï, restant sur une finale atteinte lors de cet événement en 2015. Dans l’affrontement entre deux joueuses percutantes, Elena a battu l’adversaire la mieux classée 7-6, 6-3 en une heure et 41 minutes, remportant sa première victoire dans le top 5 et améliorant son score de 2020 à 18-3.

La jeune n’a pas été parmi les favoris dans le tirage au sort de Dubaï mais ce n’était pas un obstacle pour elle, battant la championne de l’Open d’Australie Sofia Kenin au premier tour et maintenant Pliskova pour se qualifier pour la quatrième demi-finale des tournois WTA. saison!

Rybakina a explosé 11 as et repoussé neuf chances de pause sur dix, venant de 4-2 dans le premier set pour retirer la pause immédiatement et décrocher le tie-break 7-1 pour gagner un coup de pouce massif avant le deuxième set.

Cela a produit de nombreux matchs difficiles et prolongés, Rybakina repoussant les six chances de pause et marquant une pause précoce pour contrôler le tableau de bord et sceller l’affaire en deux sets. Karolina a fait l’éloge de sa rivale après la défaite, mentionnant son service en plein essor mais aussi d’autres éléments qui l’ont aidée à remporter autant de matches dans les deux premiers mois de la saison.

“Rybakina sert plus de 190 km / h et elle est assez forte; je pense que la vitesse va toujours causer des problèmes”, a déclaré Pliskova. “Pourtant, elle ne gagne pas seulement à cause du service; vous ne pouvez pas gagner autant de matchs avec votre tir initial seul.

Parfois, lorsque vous êtes aussi confiant, vous ne savez même pas ce que vous faites et vous ne pensez pas beaucoup; Je pense que c’est son cas en ce moment. Surtout quand vous êtes jeune, à peu près tous les matchs qu’elle joue bien jusqu’à présent; elle est sur une bonne course. ”