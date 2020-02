Elena Rybakina: “Quand je joue contre une joueuse de tennis, je ne regarde généralement pas son classement”

Joueuse de tennis kazakhe Elena Rybakina Elle devient l’une des joueuses de mode du circuit féminin, grâce notamment au bon début de saison qu’elle obtient: “Je suis très contente du niveau dont je fais preuve ces dernières semaines. Je me suis entraînée très dur tout au long de la pré-saison pour des choses comme ça. J’espère continuer cette bonne dynamique dans les matchs suivants et pouvoir me battre pour un titre important. Maintenant que Dubaï n’a pas beaucoup de favoris, j’ai une occasion unique de faire quelque chose de grand “, a déclaré Rybakina aujourd’hui. Il a ajouté sa première victoire à l’un des cinq meilleurs joueurs de tennis: “C’est incroyable. Pour être honnête, je ne pensais pas jouer contre un meilleur joueur de tennis. J’essaie juste de faire de mon mieux qui que soit mon adversaire. Mon objectif est de gagner chaque match, de donner même contre qui “, at-il conclu.

