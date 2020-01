Elena Rybakina remporte son deuxième titre en carrière avec une victoire sur Shuai Zhang

Elena Rybakina a été déjoué la semaine dernière au Shenzhen International par Ekaterina Alexandrova qui a remporté son premier titre WTA dans le premier tournoi de la saison. Cette semaine, lors de la finale internationale de Hobart samedi, la joueuse kazakhe ne sera pas démentie alors qu’elle a battu la Chine. Shuai Zhang 7-6 (7), 6-3 en une heure et 33 minutes pour remporter son premier titre cette saison, et le deuxième de sa carrière (après Bucarest en 2019).

Le premier set était la montagne la plus difficile à escalader pour la troisième graine. Cela a commencé assez facilement pour elle, alors qu’elle a pris une avance rapide de 4-1 sur son adversaire quatrième. Cependant, l’avance n’a pas duré longtemps et Zhang a riposté et le set a été tiré jusqu’au bris d’égalité.

Dans le tie-break, Zhang avait un point de consigne à 6-5 mais Rybakina l’a résolument effacé. Le premier point de set de Rybakina est venu à 7-6 mais un tir errant d’elle a égalisé le score. Un deuxième point de set pour le joueur de 20 ans est venu à 8-7 et cette fois, un tir mal ciblé pour Zhang a scellé l’avance de Rybakina dans le match.

Le deuxième set a été plus simple par la suite, Rybakina cassant Zhang deux fois – sans faire face à aucun point de rupture de son côté – pour remporter le titre. Après sa victoire, Rybakina atteindra un nouveau sommet en carrière de 26 lorsque le classement WTA sera mis à jour le lundi 20 janvier.

Elle sera tête de série 29e à l’Open d’Australie dans ce qui sera sa première participation au tableau principal d’une Major. Crédit photo: Hobart International Twitter