Elena Rybakina stoppe Pliskova pour atteindre SF; Brady bat Muguruza

Elena Rybakina et Jennifer Brady est devenu les deux premiers joueurs à atteindre les demi-finales des championnats de tennis hors taxes de Dubaï 2020. Jeudi, Rybakina a marqué contre la deuxième tête de série Karolina Pliskova tandis que Brady a évincé la neuvième tête de série Garbine Muguruza.

La victoire de Rybakina sur le monde tchèque no. 3 était la première victoire parmi les cinq premières de sa carrière. Elle a gagné en sept sets 7-6 (1), 6-3 en une heure et 41 minutes. Elle a également touché 11 as – près de quatre fois plus que les trois de Pliskova pour réorienter le match plus fermement dans sa direction.

Pour le match, la Kazakh avait un total de 33 vainqueurs contre 20 pour son adversaire la mieux classée. Dans les cinq tournois qu’elle a disputés cette saison jusqu’à présent, c’est le quatrième tournoi dans lequel la joueuse de 20 ans a atteint l’avant-dernière étape.

Et elle a une fiche de 3-0 en demi-finale qu’elle a disputée lors des trois événements précédents (Shenzhen, Hobart et Saint-Pétersbourg). Dans la seconde moitié du tirage, Rybakina attend le vainqueur du Petra Martic-Anett Kontaveit dans l’avant-dernier tour.

Pendant ce temps, en haut du tableau, la qualifiée Brady a tiré le meilleur parti de son match contre Muguruza et est venue d’un set down pour atteindre sa première demi-finale dans un tournoi WTA Premier. L’Américain a gagné 6-7 (5), 6-3, 6-4 en deux heures et neuf minutes.

Après le match, dans son interview sur le terrain, Brady a partagé: “Je suis vraiment heureuse d’être en demi-finale ici.” Brady pourrait faire face à la tête de série et au numéro mondial. 2 Simona Halep ou la septième graine Aryna Sabalenka pour une place en finale. Crédit photo: Dubaï Duty Free Tennis Championships Twitter