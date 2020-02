Elina Svitolina et Belinda Bencic ciblent les Jeux olympiques de Tokyo

Elina Svitolina et Belinda Bencic ont joué un tennis fantastique avec les deux joueuses dans le Top 10 du classement WTA. Avec les Jeux olympiques cette année, les deux joueurs sont impatients de remporter des médailles d’or pour leur pays.

“Bien sûr, comme c’est l’année olympique, il est important pour moi de bien jouer aux Jeux olympiques, essayez d’obtenir une médaille d’or pour l’Ukraine”, a déclaré Svitolina aux journalistes. “Tous les tournois du Grand Chelem sont toujours le but ultime que je pense pour chaque joueur de tennis.

Mais pour moi, je pense qu’essayer de retrouver mon jeu, mon rythme, rester en bonne santé toute l’année. Quand je me sens bien, je peux jouer à un niveau élevé. Pour moi, être en bonne santé et jouer de manière cohérente, c’est comme ça que je remonte au sommet et y reste aussi “, a-t-elle ajouté.

Bencic a également réitéré que les Jeux olympiques sont pour elle une priorité absolue pour le moment. “Pour moi, les Jeux olympiques sont à coup sûr un grand moment fort de ma saison. Je vais certainement bien me préparer pour ce tournoi”, a déclaré Bencic.

«Je pense que ça va être incroyablement excitant pour moi, la première fois aux Jeux olympiques, de voir comment tout se passe, de voir tous les différents athlètes et sports. Pour moi, ça va être quelque chose de vraiment spécial», a-t-elle encore évalué.

La Suisse a également fait part de ses réflexions lorsqu’elle affronte la Russe Anastasia Pavlyuchenkova lors du premier match. “Comme tous les autres premiers tours, très difficile. Elle a très bien joué en Australie. Je pense qu’elle a un peu changé son jeu maintenant avec un nouvel entraîneur.

Je l’ai jouée à Moscou, donc je sais comment la jouer. J’ai pratiqué plusieurs fois avec elle. Elle n’est certainement pas une nouvelle pour moi “, a déclaré Bencic. Elle a également déclaré qu’elle ne cherchait pas à se concentrer beaucoup sur la course au classement.

“Non, je ne pense pas à la place de n ° 1 parce que j’en suis très loin. Je me concentre sur ce qui se passe sur le terrain. C’est vraiment mon seul objectif. Vraiment, le classement est quelque chose de très spectaculaire pour le médias, pour faire pression sur les joueurs.

Pour moi, c’est vraiment juste une récompense pour votre tennis sur le court. Ce n’est pas quelque chose sur lequel je dois me concentrer “, a-t-elle déclaré.