Elina Svitolina et Feliciano Lopez s’entendent sur la proposition de Roger Federer

La n ° 5 mondiale Elina Svitolina et l’Espagne Feliciano Lopez conviennent que c’est le bon moment pour fusionner les circuits ATP et WTA, comme l’a suggéré la superstar suisse Roger Federer sur son compte sur les réseaux sociaux la semaine dernière. La paire parlait sur l’émission Vodcast de Tennis Legend avec les hôtes Boris Becker et Mats Wilander.

Le joueur ukrainien a commenté: «Nous recevons des mises à jour à peu près tous les deux jours: nous avons des réunions, comme demain, nous avons une grande réunion – et bien sûr, comme vous l’avez mentionné plus tôt, nous parlerons de ce que Roger [Federer] et Rafa [Nadal] proposé, d’adhérer [Tours].

Je pense que c’est la bonne chose à faire pour les deux et c’est le bon moment pour le faire, car en cette période difficile, il est vraiment difficile de prédire, et il y a beaucoup de discussions en cours, sur les tournois, les annulations.

Je pense que cela dépendra en grande partie des pays, et il est très difficile de prévoir ce qui va se passer. Mais je pense que dans le monde du tennis, tout le monde devrait juste s’unir et c’est mon opinion ». Lopez, qui est également directeur de tournoi au Masters de Madrid cette semaine, a déclaré: “Eh bien, je pense qu’il se passe beaucoup de choses en ce moment.

Jusqu’à présent, nous attendons que l’US Open fasse une annonce et, comme vous le savez, l’Open de France devrait se jouer en septembre. Je pense qu’il est vrai que c’est le moment d’unir les forces, je suis d’accord, et d’avoir tout le monde ensemble.

Je pense que c’est notre objectif principal en ce moment dans le tennis. Parlant du retour du circuit de tennis, qui est actuellement suspendu jusqu’à la mi-juillet au moins, Lopez dit que tout le monde doit être patient. “En ce moment, nous attendons.

La situation est vraiment différente, car pour le moment nous ne pouvons faire aucun plan. C’est au jour le jour, et nous devons être vraiment patients. Nous ne pouvons rien faire; nous devons attendre. Je ne suis pas très positif pour être honnête, ai-je dit à Boris [Becker] que nous avons besoin que le monde soit ouvert jusqu’à ce que cela se produise. Je ne vois pas la reprise de la tournée. ”