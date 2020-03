Elina Svitolina et Johanna Konta en quarts de finale

Les deux premières graines, Elina Svitolina et Johanna Konta Vendredi, les quarts de finale de Monterrey se sont déroulés sans problème. Jouant la journée, Konta, deuxième tête de série, a été la première à atteindre les huit derniers avec une victoire de 7-6 (4), 6-3 sur Tatjana Maria en une heure et 47 minutes.

Lors de sa victoire, Konta a déclaré: «Ce fut un match incroyablement difficile. [Maria] est très rusé et très créatif sur le terrain, et il m’a vraiment mis mal à l’aise aujourd’hui. Elle joue un match très difficile à battre.

Je suis vraiment content d’avoir pu essayer de jouer au jeu, de trouver un moyen et, fondamentalement, de pouvoir progresser tout au long de ce match ». Konta jouera Anastasia Potapova en quart de finale. Le Russe, qui a également joué en séance de jour, a battu Tamara Zidansek, venant d’un set down, 1-6, 7-6 (3), 6-1 en deux heures et quatre minutes.

Dans la session du soir, Arantxa Rus a été le premier à atteindre les quarts de finale. Le joueur néerlandais bouleverse la 10e tête de série Lauren Davis 7-5, 6-0 en une heure et 48 minutes. Elle jouera la sixième tête de série, Rebecca Peterson, dans les huit derniers. Peterson avait remporté son match de deuxième tour mercredi.

Svitolina, le monde no. 7, battu le 142e classé Olga Govortsova 6-3, 6-4 lors du dernier match de la journée en une heure et 18 minutes. L’Ukrainien, qui avait subi des sorties précoces à Dubaï et à Doha au cours des semaines précédentes, n’était pas du tout inquiet au cours du match.

Cependant, elle fait face à un adversaire difficile en quart de finale sous la forme Leylah Fernandez, qui a atteint la semaine dernière la finale à Acapulco. Crédit photo: WTA Twitter