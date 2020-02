Elina Svitolina: “Je cherche un moyen de réduire cette mauvaise série de résultats”

Joueuse de tennis ukrainienne Elina Svitolina a comparu devant les médias lors d’une conférence de presse pour analyser la défaite au premier tour du WTA Premier 5 à Dubaï 2020 contre l’Américaine Jennifer Brady: “J’essaie toujours de trouver un moyen de couper cette mauvaise séquence de résultats. Je suis cherchant ce que je dois améliorer pour pouvoir changer cette mauvaise dynamique “, a déclaré l’actuel numéro six mondial qui va maintenant commencer à se préparer pour Doha:” Quand les résultats n’accompagnent pas, je m’entraîne avec beaucoup plus d’intensité pour les tournois suivants. Maintenant Je vais me reposer quelques jours et me préparer pour le tournoi de Doha, où j’ai de grands espoirs “, a-t-il conclu.

